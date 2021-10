Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Πληρωμές την Παρασκευή

Ποιους αφορά η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 2.804.929,40 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2021, για 6.819 πληρωμές δικαιούχων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αύριο και αφορούν αναλυτικά:

Σε εργαζόμενους, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας κατά το μήνα Σεπτέμβριο, για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 1.641.102 ευρώ. Συνολικά 3.372 πληρωμές δικαιούχων.

Σε εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο (υπόλοιπα), για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 386.533,40 ευρώ. Συνολικά 1.881 πληρωμές δικαιούχων.

Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 (υπόλοιπα), για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 485.496 ευρώ. Συνολικά 915 πληρωμές δικαιούχων.

Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021 (υπόλοιπα), για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 249.432 ευρώ. Συνολικά 550 πληρωμές δικαιούχων.

Σε εργαζόμενους, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας κατά το μήνα Ιούλιο (υπόλοιπα), για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 42.366 ευρώ. Συνολικά 101 πληρωμές δικαιούχων.