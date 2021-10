Κοινωνία

Αντιφασιστική πορεία – Μάγδα Φύσσα: Δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο αγώνας συνεχίζεται

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Εκεί ήταν και η Μάγδα Φύσσα.

Αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τον έναν χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποίήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Με κεντρικό σύνθημα «Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας» αντιφασιστικές συλλογικότητες, οργανώσεις της Αριστεράς και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα έξω από το Εφετείο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πρόκειται να κατευθυνθούν με πορεία μέχρι τη Βουλή.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές και στις διαδηλώτριες βρίσκεται και η Μάγδα Φύσσα η οποία δήλωσε:

«Είναι μια ιστορική μέρα σήμερα. Όλοι θυμόμαστε την περσινή μέρα. Το μεγαλείο εκείνης της ημέρας, που θα μείνει στη μνήμη όλων μας. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι τελειώσαμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Εμείς έχουμε μπροστά μας ένα εφετείο και από το βλέπουμε ξαναβγήκαν πάλι στους δρόμους και έχουμε ξανά πάλι περίπου τα ίδια πράγματα. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Ένα χρόνο μετά το μήνυμα είναι ίδιο όπως και τότε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν σταμάτησε τίποτα και δεν τελείωσε τίποτα».

Λόγω της πορείας διεκόπη η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Παράλληλα εργατικά Σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς της Αθήνας συγκεντρώθηξαβ στην Ομόνοια και προχώρησαν προς το Σύνταγμα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός έτους από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ενώ έχει προγραμματιστεί και μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο Σύνταγμα.

Συγκέντρωση έγινε και στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, από όπου και ξεκίνησε πορεία.