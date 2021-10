Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα - Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται αύξηση της επιδότησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και οριζόντια επιδότηση για το φυσικό αέριο. Την Παρασκευή οι ανακοινώσεις των μέτρων ενίσχυσης.

Τριπλή παρέμβαση αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις στις τσέπες των καταναλωτών από το ασύλληπτο ράλι των τιμών στην ενέργεια.

Το κόστος του πακέτου διογκώνεται στα 500 εκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό αλλά το όφελος για τους καταναλωτές είναι πολλαπλάσιο καθώς στις κυβερνητικές παρεμβάσεις έρχεται να προστεθεί και οριζόντια έκπτωση από την πλευρά της ΔΕΠΑ με στόχο την απορρόφηση του 25% των ανατιμήσεων για το φυσικό αέριο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι καταναλωτές φυσικού αερίου, θα επωφεληθούν διπλά. Η ΔΕΠΑ θα «σβήσει» 25% των ανατιμήσεων οριζόντια για όλους τους καταναλωτές κατά τα πρότυπα της παρέμβασης στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ υπό την προϋπόθεση της κάλυψης των εισοδηματικών – περιουσιακών κριτηρίων θα δοθεί και αυξημένο επίδομα θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης αλλάζει ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια με αύξηση της τάξεως του 20%-30% και διπλασιασμό του ποσού της συνολικής επιδότησης από τα 100 στα 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα αυξάνεται και πάλι το ποσό της επιδότησης όλων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας είτε είναι πελάτες της ΔΕΗ είτε των ιδιωτών παρόχων. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η επιδότηση είναι 200 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους μεταφράζεται σε έκπτωση 9 ευρώ ανά 300 Kwh . Το κονδύλι αυξάνεται στα 300 εκατ. ευρώ, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες και η επιδότηση αυξάνεται στην περιοχή των 13,5 ευρώ.

Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναμένεται να γίνουν στις 11 το πρωί της Παρασκευής από τους συναρμόδιους υπουργούς Χρήστο Σταϊκούρα, Κώστα Σκρέκα και Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τρίτη δόση εμβολίου για τους άνω των 50 ετών

Βουλή: Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας άναψε “φωτιές”

Κασιδιάρης: Φρένο στα “κηρύγματα μίσους” μέσα από τις φυλακές