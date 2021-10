Αθλητικά

NBA: Συλλήψεις παικτών για απάτη - Έχουν παίξει και στην Ελλάδα

Συνελήφθησαν και κατηγορούνται για εξαπάτηση 18 παίκτες του ΝΒΑ

Συνελήφθησαν δεκαοκτώ πρώην παίκτες του ΝΒΑ, τέσσερις εκ των οποίων έχουν αγωνιστεί στην Basket League, με την κατηγορία για εξαπάτηση του Σχεδίου Παροχής Υγείας και Πρόνοιας. Την είδηση αποκάλυψε το αμερικανικό δίκτυο "NBC".

Oι δεκαοκτώ μπασκετμπολίστες κατηγορούνται από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης πως έδιναν στη Λίγκα (NBA) πλαστές αποδείξεις για ιατρικές και οδοντιατρικές δαπάνες. Οι πράξεις τους αφορούν την περίοδο από το 2018 έως το 2020, με τον Τέρενς Ουίλιαμς να «φέρεται» ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Συγκεκριμένα οι, Mιλτ Παλάσιο (Καβάλα), Ρούμπεν Πάτερσον (ΑΕΚ), Τζαμάριο Μουν (Ολυμπιακό), Σι Τζέι Γουάτσον (ΠΑΟΚ και οι Σεμπάστιαν Τέλφερ, Αντουάν Ράιτ, Ντάριους Μάιλς, Έντι Ρόμπινσον, Γκρέγκορι Σμιθ, Γκλεν Ντέιβις (πρωταθλητής το 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς), Τέρενς Γουίλιαμς, Άλαν Άντερσον (θήτευσε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στην Μπαρτσελόνα), Τόνι Άλεν, Σάνον Μπράουν, Γουίλ Μπάινουμ, Μέλβιν Έλι, Κρις Ντάγκλας-Ρόμπερτς, Τόνι Ρότεν

Και οι 18 βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών και πλέον αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, καθώς λέγεται πως η οικονομική ζημιά από τις πράξεις τους αγγίζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια.

