Επίθεση με βιτριόλι: tracker εντόπιζε την Ιωάννα

Νέο στοιχείο από το δικηγόρο της Ιωάννας. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η «φίλη» της κατηγορούμενης.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ανατροπή στην δίκη για την επίθεση με βιτριόλι. Νέο στοιχείο που παρουσίασε δικηγόρος της Ιωάννας, Νίκος Αλεξανδρής, φέρεται να «καίει» την φίλη της κατηγορουμένης, την οποία οι αρχές είχαν ερευνήσει ως ύποπτη για συνέργεια στο έγκλημα.

«Η γυναίκα που ερευνάται ως συνεργός στην επίθεση σε βάρος της Ιωάννας προέκυψε πως είχε καταχωρημένο στο κινητό της το tracker της δράστιδος από το οποίο δεχόταν και λάμβανε συνεχώς την τοποθεσία της Ιωάννας».

«Με τα όσα έχουν ακουστεί έχω ταλαιπωρηθεί και προσβληθεί, καθώς δεν εμπλέκομαι καθόλου στην συγκεκριμένη υπόθεση», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η «φίλη» της κατηγορούμενης.

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε μιλήσει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Το ίδιο υποστηρίζει και σήμερα. Αρνείται ότι στο κινητό της είχε αποθηκευμένο τον αριθμό του GPS tracker που είχε τοποθετήσει η δράστις στο αυτοκίνητο του θύματος και επιμένει ότι με την κατηγορουμένη είχαν μόνο πελατειακές σχέσεις.

Ήταν η γυναίκα που έφτιαχνε τα νύχια της Έφης και συχνά είχαν ανάλαφρες συζητήσεις, χωρίς όμως να γνωρίζει – όπως λέει - τα νοσηρά σχέδια της δράστιδος. Βέβαια, η συγκεκριμένη γυναίκα, λίγο μετά την προσαγωγή της Έφης , είχε παραδώσει τα δυο κινητά της στις αρχές, καθώς είχε εξεταστεί από την αστυνομία ως ύποπτη για συνέργεια.

«Όταν με κάλεσαν οι αστυνομικές αρχές, έδωσα αμέσως κατάθεση για όλα όσα γνώριζα για την κατηγορουμένη. Ουδέποτε κλήθηκα από δικαστήριο έως και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, όπου και όταν μου ζητηθεί θα είμαι εκεί να πω ό,τι γνωρίζω», δηλώνει η «φίλη» ενώ η δικηγόρος της, Νατάσσα Χονδρογιάννη, υποστηρίζει ότι, «η κατηγορουμένη απλά τυγχάνει πελάτισσα της και μέσα στα πλαίσια αυτής της πελατειακής σχέσης μπορεί να έγιναν κάποιες συζητήσεις τελείως αδιάφορες με την υπό κρίση υπόθεση. Και πραγματικά αισθάνεται την ανάγκη αν κληθεί, θέλει να τα πει αυτά».

Σύμφωνα με πληροφορίες στα κινητά της συγκεκριμένης γυναίκας εκτός από τον αριθμό του GPS tracker φέρεται να έχουν βρεθεί δεκάδες κλήσεις από την κατηγορουμένη πριν και μετά την επίθεση. Δεύτερο πρόσωπο κλειδί που ερευνήθηκε από τις αρχές ως ύποπτος για συνέργεια και ο πρώην σύντροφός της, από τον οποίο – όπως μέσω δικηγόρου – η Έφη είχε ζητήσει βοήθεια για παρακολουθεί την Ιωάννα.

«Αν υπάρχουν κάποιες κλήσεις, είναι αναπάντητες. Υπάρχει μια επικοινωνία με μηνύματα, 10 ημέρες μετά το συμβάν, για να κλείσει ραντεβού η κατηγορουμένη προκειμένου να κάνει τα νύχια της στην εντολέα μου», είπε η δικηγόρος, Ν.Χονδρογιάννη.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Ιωάννας έχουν ήδη ζητήσει από το δικαστήριο να καλέσει τα δυο αυτά πρόσωπα κλειδιά προκειμένου να ρίξουν φως στην συγκλονιστική αυτή υπόθεση.

