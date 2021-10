Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Απίστευτη ανατροπή για το “τριφύλλι”

Οι “πράσινοι” πέτυχαν μία επική ανατροπή, θριαμβεύοντας στην εκπνοή του ματς απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Με επική ανατροπή, μετά από δύο αντιαθλητικά φάουλ των Γκούντουριτς και Μπούκερ σε Μέικον και Νέντοβιτς αντίστοιχα, και τον τελευταίο “καυτό” για τους “πράσινους”, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στη Euroleague, με 91-87 επί της Φενερμπαχτσέ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Οι “πράσινοι” έγιναν απειλητικοί με τους Νεμάνια Νέντοβιτς και Ντάριλ Μέικον, προσπέρασαν για πρώτη φορά στην 4η περίοδο μετά από τα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ ο Οκάρο Ουάιτ με επιθετικό ριμπάουντ και γκολ φάουλ έβαλε στην πρωτοπορία τον Παναθηναϊκό 82-79 με εναπομείναντα χρόνο 2:54΄΄.

Κι ενώ φαινόταν πως ο Γιαν Βέσελι θα έλεγε “όχι” στους “πράσινους” στο πιο κρίσιμο σημείο, τα αντιαθλητικά φάουλ των Γκούντουριτς και Μπούκερ έβαλαν και πάλι τον Παναθηναϊκό σε τροχιά νίκης, στην επιστροφή του Σάσα Τζόρτζεβιτς στο ΟΑΚΑ.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς σημείωσε 20 πόντους, 14 είχε ο Παπαπέτρου, 13 ο Μέικον και 12 ο Ουάιτ για τον Παναθηναϊκό.

“Double double” σημείωσε ο Γιαν Βέσελι με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ για τη Φενέρ που υπέστη την πρώτη ήττα της.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 45-46, 64-67, 91-87

Παναθηναϊκός (Πρίφτης): Πέρι 9, Μέικον 13, Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 14, Κασελάκης, Γουάιτ 12, Φλόιντ 8, Νέντοβιτς 20, Έβανς 7, Μαντζούκας, Σαντ Ρος 6.

Φενέρμπαχτσε (Τζόρτζεβιτς): Χαζέρ, Σαγιόκ, Μαχμούτογλου, Ντε Κολό 16, Χένρι 12, Πιερ 10, Μπαρτέλ, Γκούντουριτς 8, Βέσελι 18, Μπούκερ 14, Πολονάρα 9.

