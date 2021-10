Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Χαλάρωση στα μέτρα για θέατρα, σινεμά, κλαμπ και γήπεδα

Η κυβέρνηση Ντράγκι ενέκρινε τη χαλάρωση των περιορισμών κατά της διασποράς της COVID-19.

Η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι ενέκρινε τη χαλάρωση των μέτρων προστασίας για τους χώρους του πολιτισμού, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα κέντρα διασκέδασης. Πιο αναλυτικά, η ιταλική κυβερνητική συμμαχία αποφάσισε να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση, σε σχέση με τις πρόσφατες υποδείξεις της επιτροπής των ειδικών, η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι κινηματογράφοι και τα θέατρα της χώρας θα μπορέσουν να ξανανοίξουν με 100% πληρότητα, ενώ στα στάδια θα μπορεί να καλυφθεί και πάλι το 75% των θέσεων, και στα αθλητικά κλειστά συγκροτήματα το 60% των θέσεων.

Κλαμπ και ντίσκο θα μπορέσουν να ξανανοίξουν με 50% πληρότητα στους κλειστούς χώρους και 75% στους ανοικτούς. Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνον σε όποιον διαθέτει “πράσινο πάσο εμβολιασμένου” και θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας. Μόνο οι πελάτες που θα βρίσκονται στην πίστα για να χορέψουν θα μπορούν να μην φορούν μάσκα.

«Επιτέλους ο χώρος του πολιτισμού ξαναρχίζει να ζει. Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από τις 11 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Ντάριο Φραντσεσκίνι.

