Ενέργεια: Ανακοινώνονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων

Διπλασιασμός του κονδυλίου για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις. Επίδομα θέρμανσης και για το φυσικό αέριο.

Σε διπλασιασμό του κονδυλίου για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις, στα 300 εκατ. ευρώ και σε διεύρυνση των κριτηρίων για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης - που καλύπτει και τους καταναλωτές φυσικού αερίου με κόστος κοντά στα 200 εκατ. ευρώ προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Στο τραπέζι σύμφωνα με πληροφορίες έχει τεθεί και το ενδεχόμενο οριζόντιας έκπτωσης στο φυσικό αέριο με πρωτοβουλία από την αγορά και στόχο να καλυφθεί ένα σημαντικό τμήμα των ανατιμήσεων. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα το πρωί από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Η αύξηση του κονδυλίου της επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος «μεταφράζεται» σε επιδότηση των καταναλωτών κοντά στα 13 ευρώ το μήνα για καταναλώσεις μέχρι 300 κιλοβατώρες. Πηγή χρηματοδότησης του μέτρου θα είναι τα αυξημένα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, οι τιμές των οποίων επίσης παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο. Πρόκειται για μέτρο που θα περιλαμβάνεται και στην «εργαλειοθήκη» για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια που αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ακόμη ότι είναι υπό συζήτηση η διαμόρφωση μηχανισμού επιστροφής του οφέλους που προκύπτει από τη συμμετοχή των φθηνότερων μονάδων ΑΠΕ στην αγορά, με πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς ρεύματος. Το όφελος αυτό προκύπτει επειδή οι τιμές αγοράς της «πράσινης» ενέργειας είναι τώρα χαμηλότερες από τις τιμές που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο.

Οι τιμές χονδρικής του ρεύματος σημειώνουν σήμερα Παρασκευή στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας περαιτέρω αύξηση στα 218,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά μέσο όρο, ενώ η ανώτατη τιμή της ημέρας ξεπερνά τα 286 ευρώ. Συγκριτικά, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) για το Μάιο του 2021 κάθε μεγαβατώρα «πράσινης» ενέργειας που παράχθηκε στην Επικράτεια τον Μάιο 2021 είχε μέσο κόστος 132,7 ευρώ. Δηλαδή σημαντικά χαμηλότερα από την τιμή που διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος των 132,7 ευρώ επιβαρύνεται από τις ακριβές μονάδες ΑΠΕ που συνδέθηκαν στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της αγοράς.

Ωστόσο η άμεση εφαρμογή του μηχανισμού εξαρτάται και από τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησής του στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση το όφελος θα φανεί στο λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών (ΕΛΑΠΕ) και θα συνυπολογιστεί για τον καθορισμό του ΕΤΜΕΑΡ για το 2022.

