Nations League: Η Γαλλία σόκαρε το Βέλγιο με επική ανατροπή

Συγκλονιστικό παιχνίδι με την Γαλλία να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό με γκολ στην εκπνοή.

Πολύ σκληρή για να... πεθάνει! Η Γαλλία έπαιξε σαν πρωταθλήτρια κόσμου στο δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού με το Βέλγιο για το Nations League, «επέστρεψε» από το σε βάρος της 2-0 που είχε διαμορφωθεί στο πρώτο 45λεπτο από τους Καράσκο και Λουκάκου και με... μαγική ανατροπή, πήρε τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (10/10) με την Ισπανία, χάρις στα τέρματα των Μπενζεμά, Μπαπέ και το... buzzer beater του Τεό Ερναντέζ στο 90ό λεπτό!

Το παιχνίδι ξεκίνησε εντυπωσιακά, με το Βέλγιο να φτάνει μία... ανάσα από το γκολ μόλις στο 4ο λεπτό, όταν από σέντρα του Λουκάκου από τα δεξιά, ο Κουντέ έκανε άτσαλο διώξιμο που κατέληξε στον Ντε Μπρόινε, όμως το πλασέ του από τα πέντε μέτρα αποκρούστηκε εντυπωσιακά από τον Λιορίς σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπαπέ έκανε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, πέρασε και τον Κουρτουά, όμως βρέθηκε πολύ πλάγια και το γύρισμα που έκανε με το τακουνάκι, απομακρύνθηκε από τον Ντεναγέρ.

Στο 29’ ο Λουκάκου πάτησε στην περιοχή, όμως λίγο πριν... οπλίσει κι απειλήσει τον Λιορίς, ο Κούντε έκανε ένα απίθανο τάκλιν, απομακρύνοντας τον κίνδυνο για τη Γαλλία.

Η επιθετικότητα των Βέλγων δικαιώθηκε στο 37ο λεπτό. Μετά από πολύ ωραία κυκλοφορία πέριξ της περιοχής των Γάλλων, ο Καράσκο έκανε εξαιρετική κίνηση, συνέκλινε προς τα μέσα και με δεξί συρτό σουτ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κούντε, κάνοντας το 1-0.

Πριν συνέρθει η Γαλλία από το γκολ του Καράσκο, δέχθηκε και δεύτερο «χτύπημα». Στο 41’ ο Ντε Μπρόινε έδωσε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Λουκάκου, ο οποίος άφησε πίσω του τον Λούκας Ερναντέζ και με τρομερό σουτ από την κλειστή γωνία έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην. Οι «τρικολόρ» μπήκαν με μεγάλη ορμή στο γήπεδο και με τις «θανατηφόρες» συνεργασίες του Μπενζεμά με τον Μπαπέ, κατάφεραν να «γυρίσουν» τα σε βάρος τους δεδομένα. Στο 62’ ο Μπαπέ βρήκε μέσα στην περιοχή τον Μπανζεμά, που παρότι είχε δύο παίκτες κολλημένους πάνω του, έκανε εξαιρετικό... πίβοτ και με πλασέ πέφτοντας μείωσε σε 2-1.

Στο 67’ ο Τίλεμανς έκανε ένα άτσαλο «πάτημα» πάνω στον Γκριεζμάν και ο Γερμανός ρέφερι Ντάνιελ Σίμπερτ, έπειτα από υπόδειξη του VAR έδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Μπαπέ στο 69’ δεν αστόχησε και η Γαλλία έφερε το ματς στα ίσα.

Με τρομερή αυτοπεποίθηση πλέον οι Γάλλοι συνέχισαν να απειλούν τη βελγική άμυνα και έφτασαν κοντά και στο τρίτο γκολ, με το πλασέ του Πογκμπά στο 77’, που έδιωξε εντυπωσιακά ο Κουρτουά. Στο 85’ ο Μπαπέ πάτησε στην περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 90’ ο Πογκμπά σημάδεψε τη συμβολή των δοκαριών μετά από καταπληκτική εκτέλεση φάουλ.

Η επιμονή της Γαλλίας δικαιώθηκε στο 90’, όταν από το γύρισμα του , ο Τεό Ερναντέζ υποδέχθηκε εξαιρετικά την μπάλα και με έναν αριστερό «κεραυνό» έκανε το 3-2 για τους «τρικολόρ», χαρίζοντάς τους μία απίστευτη νίκη και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (10/10) κόντρα στην Ισπανία.

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Βερτόνγκεν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΕΛΓΙΟ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Αλντερβέιρελντ, Ντεναγέρ, Βερτόνγκεν, Καστάνιε (90’+2’ Μπατσουαγί), Βιτσέλ, Τίλεμανς (70’ Βάνακεν), Καράσκο, Ντε Μπρόινε, Λουκάκου, Εντέν Αζάρ (75’ Τροζάρ).

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Λιορίς, Κουντέ, Βαράν, Λικά Ερναντέζ, Παβάρ (90’+2’ Νταμπουά), Πογκμπά, Ραμπιό (75’ Τσουαμενί), Τεό Ερναντέζ, Γκριεζμάν, Μπενζεμά (90'+7' Βερετούτ), Μπαπέ

