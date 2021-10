Οικονομία

ΑΑΔΕ: Συμψηφισμοί αποζημιώσεων ενοικίων για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

Για 7.080 δικαιούχους, ο συμψηφισμός δεν κατέστη εφικτός, διότι όταν αναζητούνταν οφειλές φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ, δεν υπήρχαν.

Τρέχοντας 15 κύκλους συμψηφισμών με φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ συμψήφισε αποζημιώσεις ενοικίων για 383.505 ιδιοκτήτες, δηλαδή το 98,2% του συνόλου.

Για το 1,8%, που απομένει, δηλαδή 7.080 δικαιούχους, ο συμψηφισμός δεν κατέστη εφικτός, διότι όταν αναζητούνταν οφειλές φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ για να συμψηφιστούν, δεν υπήρχαν.

Συνεπώς, οι αποζημιώσεις ενοικίων των συγκεκριμένων δικαιούχων θα συμψηφιστούν μόλις προκύψει η σχετική οφειλή.

