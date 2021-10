Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για εμβολιασμό: πως θα κλείνονται τα ραντεβού για την τρίτη δόση

Με ποιο εμβόλιο θα γίνεται η τρίτη δόση, ανεξάρτητα με το ποιο είχε χρησιμοποιηθεί στις δυο πρώτες. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους άνω των 50 ετών.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊου. Σε ότι αφορά την τρίτη δόση, από το απόγευμα της Κυριακής θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τους άνω των 50 ετών, με προϋπόθεση να έχουν περάσει έξι μήνες από την πραγματοποίηση της δεύτερη δόσης.

Παράλληλα θα ανοίξει η πλατφόρμα και για όλους όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες Α και Β, για τους οποίους δεν είχε ανοίξει. Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι ο εμβολιασμός για τους άνω των 50 με την τρίτη δόση αποτελεί σύσταση και δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτικός. Επίσης δεν θα έρχονται ειδοποιήσεις στον πολίτη, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να κλείνει το ραντεβού του, είτε μπαίνοντας στην πλατφόρμα, είτε μέσω ΚΕΠ ή στο φαρμακείο.

Όλοι όσοι επιλέξουν να κάνουν την τρίτη δόση θα την κάνουν με το εμβόλιο της Pfizer, άσχετα με το ποιο εμβόλιο είχαν κάνει τις δυο πρώτες, με εξαίρεση όσους είχαν κάνει το μονοδοσικό της Johnson&Johnson, για τους οποίους η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα εκδώσει οδηγία πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η πρόθεση είναι να επεκταθεί ο εμβολιασμός και με τρίτη δόση για όλου τους πολίτες άνω των 18 ετών. Για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, είπε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών για να αποφασιστεί αν θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός και σε αυτές τις ηλικίες, κάτι όμως που δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2021.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι ειδικά για περιοχές της βόρειας Ελλάδας που η εμβολιαστική κάλυψη είναι πολύ χαμηλή, ο εμβολιασμός θα γίνεται και μέσω κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ που θα πηγαίνουν ακόμη και στις πλατείες των χωριών και θα εμβολιάζουν χωρίς να έχει κλειστεί προηγουμένως ραντεβού.

