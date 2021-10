Τεχνολογία - Επιστήμη

Οκτώβριος με πεφταστέρια και ουράνιο “τρίο”

Δύο βροχές διαττόντων, μία πανσέληνος και ένα ουράνιο «τρίο» κάνουν τον φετινό Οκτώβριο εντυπωσιακό!

Όσοι αγαπούν να σηκώνουν τα μάτια τους στον ουρανό, θα έχουν την ευκαιρία μέσα στον Οκτώβριο να δουν, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, δύο βροχές διαττόντων (Δρακοντίδες και Ωριωνίδες), την πανσέληνο και ένα ουράνιο «τρίο» (Δίας, Σελήνη και Κρόνος σε ευθυγράμμιση).

Η αρχή θα γίνει με τους Δρακοντίδες που κορυφώνονται στο βόρειο ημισφαίριο (και στην Ελλάδα) τη νύχτα της 8ης Οκτωβρίου. Φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό του Δράκοντα (εξ ου και το όνομά τους), αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούνται από τη σκόνη που αφήνει πίσω του ο κομήτης «21P Giacobini-Zinner», που είχε ανακαλυφθεί το 1900.

Αντίθετα με άλλα «πεφταστέρια», τα συγκεκριμένα γίνονται πιο ορατά νωρίς το βράδυ παρά μετά τα μεσάνυχτα, κάτι που ευνοεί τους «πρωτάρηδες». Είναι πάντως μια μέτρια βροχή διαττόντων που παράγει μόνο έως δέκα μετέωρα την ώρα. Το γεγονός ότι στις 6 Οκτωβρίου υπήρξε Νέα Σελήνη, δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για νυχτερινή παρατήρηση, αλλά η ευρισκόμενη σε εξέλιξη κακοκαιρία «Αθηνά» μάλλον θα φέρει δυσκολίες.

Ακολουθούν στις 14 Οκτωβρίου το τρίο Δία-Σελήνης-Κρόνου (με το φεγγάρι ανάμεσα στους δύο γιγάντιους πλανήτες) και στις 20 Οκτωβρίου η πανσέληνος, ενώ οι Ωριωνίδες φέτος θα κορυφωθούν και στην Ελλάδα τα χαράματα της 21ης Οκτωβρίου. Είναι μια μέτριας έντασης βροχή διαττόντων και οι καλύτερες ώρες για παρατήρησή τους είναι με κατεύθυνση προς την Ανατολή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα και πριν την αυγή. Λόγω όμως της πανσελήνου που θα έχει υπάρξει λίγο πριν, η παρατήρησή τους φέτος θα είναι δύσκολη, καθώς η λάμψη του φεγγαριού θα «σκεπάσει» τα περισσότερα μετέωρα, εκτός από τα πιο φωτεινά.

Οι Ωριωνίδες ονομάσθηκαν έτσι, επειδή φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό του Ωρίωνα, ενώ δημιουργούνται από την «ουρά» που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης του Χάλεϊ (ο οποίος παρεμπιπτόντως αναμένεται να γίνει ορατός από τη Γη ξανά το 2061). Δεκάδες μετέωρα, συνήθως γύρω στα 20 την ώρα, εισέρχονται και καίγονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Τα «πεφταστέρια» τους είναι γρήγορα και συχνά κινούνται με μεγάλη ταχύτητα έως 67 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, αφήνοντας έντονα ίχνη στον ουρανό.

Τέλος, στις 25 Οκτωβρίου ο Ερμής θα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς του πάνω από τον ορίζοντα στον πρωινό ανατολικό ουρανό και θα είναι η καλύτερη στιγμή για την παρατήρησή του λίγο πριν την αυγή. Στις 29 Οκτωβρίου κάτι ανάλογο θα συμβεί με την λαμπερή Αφροδίτη, που θα είναι η καλύτερη στιγμή για την παρατήρησή της στον δυτικό ουρανό μετά τη δύση του Ήλιου. Έως το τέλος του έτους θα υπάρξουν δύο ακόμη γνωστές βροχές διαττόντων, των Λεοντιδών το Νοέμβριο και των Διδυμίδων τον Δεκέμβριο.

