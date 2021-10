Κοινωνία

Κακοκαιρία “Αθηνά”: προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

Δείτε ποιες γραμμές είναι κλειστές και δεν πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η κακοκαιρία «Αθηνά» η πρώτη που δοκιμάζει τη χώρα μας μετά το καλοκαίρι, έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Αυτή τη στιγμή, κλειστές είναι οι γραμμές Καβάλα-Πρίνος Θάσου, Κεραμωτή-Λιμάνι Θάσου και Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη.

