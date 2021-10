Κοινωνία

Αθήνα: αιματηρή καταδίωξη με πυροβολισμούς

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες για έναν τραυματία.

Πανικός επικράτησε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μάρνης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα και ζήτησαν από τον οδηγό του να σταματήσει για να τον ελέγξουν.

Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο όπως αποδείχτηκε αργότερα ήταν κλεμμένο, εμβόλισε την μοτοσικλέτα των αστυνομικών της Ομάδας Δίας και προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ο ένας εκ των αστυνομικών κατάφερε αν αρπαχτεί από το πορτμπαγκάζ του οχήματος και πυροβόλησε για να ακινητοποιήσει τον οδηγό.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και τελικά συνελήφθη, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γινεί γνωστή η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

