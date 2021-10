Οικονομία

Σκρέκας: επίδομα θέρμανσης σε 7 στα 10 νοικοκυριά (βίντεο)

Τι είπε για την αύξηση στην τιμή ενέργειας και τα μέτρα της κυβέρνησης. Τι ισχύει για όσους καταναλώνουν πέλετ και ξύλα για θέρμανση του σπιτιού τους.

Σε ανακοινώσεις μέτρων προκειμένου να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια προχωρά σήμερα η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι η κυβέρνηση πήρε άμεσα μέτρα και έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας από την Ευρώπη να δημιουργηθεί άμεσα ένας κεντρικός μηχανισμός για να απορροφηθεί η τεράστια αύξηση στην τιμή ενέργειας και να στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά.

“Θεωρούμε ότι το φαινόμενο θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια. Μπορεί να φθάσει ως την Άνοιξη. Εμείς έχουμε άμεσα ανταποκριθεί και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τα προβλήματα, ώστε να στηριχθούν αυτοί που έχουν ανάγκη” είπε ο υπουργός. Επανέλαβε ότι ένα μέσο νοικοκυριό δεν θα δει αύξηση στην ηλεκτρική ενέργεια πάνω από 3 ευρώ εφόσον καταναλώνει έως 600 κιλοβατόρες τον μήνα.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης αφορούν 7 στα 10 νοικοκυριά, γι αυτό θα πρέπει να κάνουν όλοι αίτηση. “Υπάρχουν χιλιάδες δικαιούχοι, που δεν το γνωρίζουν και δεν το παίρνουν αν και το δικαιούνται” σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Έκανε δε γνωστό ότι στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και όσοι χρησιμοποιούν πέλετ και ξύλα για τη θέρμανση του σπιτιού τους.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο αφορά μισό εκατομμύριο νοικοκυριά. “Έρχεται και αυτό το μέτρο να στηρίξει όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, είτε για να θερμάνουν το σπίτι τους, είτε για άλλη χρήση”. Προανήγγειλε δε μείωση των τελών χρήσης για όλους τους καταναλωτές στα νησιά.

Τέλος, ως προς το πώς θα καταλάβει ο καταναλωτής ότι έχει πάρει έκπτωση ο κ. Σκρέκας απάντησε: θα ναφέρεται διακριτά στο λογαριασμό ρεύματος και η έκπτωση που κάνει ο πάροχος και η επιδότηση από την κυβέρνηση.

