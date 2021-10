Πολιτική

Κεραμέως: αγωγή στην ΑΔΕΔΥ για την νέα απεργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωγή έκανε η Υπουργός Παιδείας, κατά της ΑΔΕΔΥ, για την νέα απεργία. Τι υποστηρίζει η Νίκη Κεραμέως.

Σε ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας αναφέρονται τα εξής:

"Την περασμένη εβδομάδα το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι η απεργία-αποχή που είχαν κηρύξει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΟΙΕΛΕ κατά της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου ήταν παράνομη. Στη συνέχεια και παρά τη δικαστική αυτή απόφαση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν από την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει νέα, πανομοιότυπη, απεργία-αποχή για να «καλύψει» τους εκπαιδευτικούς (κατά τα λεγόμενα στο εξώδικο της ΑΔΕΔΥ).

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε αγωγή, η οποία λόγω κατεπείγοντος εκδικάζεται σήμερα, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η νέα αυτή πανομοιότυπη απεργία-αποχή κατά της αξιολόγησης. Καταγγέλλει ότι πρόκειται για μεθόδευση, καθώς η εν λόγω απεργία-αποχή γίνεται για τους ίδιους ακριβώς λόγους και με τα ίδια ακριβώς αιτήματα που προέβαλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών στη δική τους απεργία-αποχή που κρίθηκε παράνομη μόλις πριν 6 ημέρες.

Επιπλέον, τίθεται και πάλι το ζήτημα της εφαρμογής ή μη νόμου ψηφισμένου από τη Βουλή των Ελλήνων, δεδομένου ότι η ΑΔΕΔΥ απεργεί ακριβώς για αυτό, δηλ. για την κατάργηση των ψηφισμένων νομοθετικών διατάξεων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.

Παράλληλα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΟΙΕΛΕ έχουν ασκήσει έφεση στην απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε παράνομη την απεργία-αποχή τους, και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων άσκησε αντέφεση, ζητώντας την επίσπευση της εκδίκασης της έφεσης, καθώς οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη. Τη Δευτέρα 11/10 θα εκδικαστεί η εν λόγω έφεση.

Το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, αρκεί η κινητοποίηση να είναι νόμιμη και να μην επιχειρεί ακύρωση νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων".

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Αθηνά”: καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι την Παρασκευή

Ενέργεια: Ανακοινώνονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Παρασκευή σε 186 σημεία της χώρας