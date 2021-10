Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκλεισε μισό σχολείο, λόγω κρουσμάτων

Για μία εβδομάδα θα μείνουν κλειστά τμήματα πολλών τάξεων, καθώς, πολλοί μαθητές βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Κλειστό από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου έως και την 15η του ίδιου μήνα, θα είναι Δημοτικό Σχολείο στον οικισμό της Ρούσσας του νομού Έβρου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα τμήματα των Β'-Γ΄& Δ' τάξεων, μετά από τη διάγνωση ότι 7 μαθητές ειναι θετικοί στον κορονοϊό.

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε και το κλείσιμο του Νηπιαγωγείου του οικισμού, με 4 από τους 6 μαθητές να νοσούν από κορονοϊό.

Οι μαθητές των τάξεων που θα παραμείνουν κλειστές θα παρακολουθούν τα μαθήματα με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

