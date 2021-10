Αθλητικά

Ρονάλντο: η απόφαση μετά την καταγγελία για βιασμό

Ο δικαστής, που εξετάζει την υπόθεση της καταγγελίας που έκανε η Κάθριν Μαγιόρκα κατά του Πορτογάλου σούπερ σταρ, προτείνει την απόρριψή της.

Η καταγγελία της Κάθριν Μαγιόργκα, η οποία κατηγορεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο ότι την βίασε το 2009, σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας, πρέπει να απορριφθεί λόγω παρατυπιών, όπως πρότεινε ο αρμόδιος δικαστής, που εξετάζει την υπόθεση.

Ειδικότερα, ο δικαστής, Ντάνιελ Αλμπρεγκτς, πιστεύει ότι η αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νεβάδα από την 37χρονη Μαγιόργκα, βασίζεται εν μέρει σε παράνομα έγγραφα από τα «Football leaks», τα οποία δεν έπρεπε να έχουν βρεθεί στην κατοχή της. Παράλληλα, ο εν λόγω δικαστής, κατηγορεί τον δικηγόρο της νεαρής γυναίκας, Λέσλι Στόβαλ, ότι ενήργησε με «κακή πίστη» σε αυτήν την υπόθεση.

«Η απόρριψη της υπόθεσης Μαγιόργκα, λόγω της ακατάλληλης συμπεριφοράς του δικηγόρου της, είναι σοβαρή. Αλλά δυστυχώς είναι η μόνη κατάλληλη κύρωση για να εγγυηθεί την ακεραιότητα της δικαστικής διαδικασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλμπρεγκτς, ο οποίος διευκρινίζει πως ακόμη κι εάν η καταγγέλλουσα αλλάξει δικηγόρους, «το δικαστήριο δεν θα είναι σε θέση να πει πόσο μέρος της υπόθεσης βασίζεται μόνο στην ανάμνησή της ή εάν έχει επηρεασθεί από τα έγγραφα των Football Leaks».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Ρονάλντο, στο Λας Βέγκας, Πίτερ Κρίστιανσεν, εξέφρασε την ικανοποίηση του, καθώς «το δικαστήριο επιθυμεί να επιβάλει τον νόμο με Δικαιοσύνη και συνιστά την απόρριψη της πολιτικής αγωγής εναντίον του κ. Ρονάλντο». Ο διάσημος Πορτογάλος, δεν αποδέχθηκε ποτέ τις κατηγορίες για βιασμό, ισχυριζόμενος ότι είχε μια «απόλυτα συναινετική σχέση με την νεαρή γυναίκα».

Τον Ιούλιο του 2019, η αμερικανική Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι «αυτές οι κατηγορίες δεν μπορούν να αποδειχθούν πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» και κατά συνέπεια αρνήθηκε να διώξει τον Πορτογάλο άσο. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2009, όταν η καταγγέλλουσα είχε καλέσει την αστυνομία του Λας Βέγκας για να καταγγείλει έναν βιασμό, αλλά αρνήθηκε να ταυτοποιήσει τον δράστη, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο. Λίγο αργότερα, οργανώθηκε μια «ιδιωτική διαμεσολάβηση» με εκπροσώπους του Ρονάλντο, με αποτέλεσμα μια οικονομική συναλλαγή το 2010 και την πλευρά της Μαγιόργκα να λαμβάνει 375.000 δολάρια, ως αντάλλαγμα απόλυτου απορρήτου για τα υποτιθέμενα γεγονότα ή την συμφωνία, καθώς και την εγκατάλειψη οποιασδήποτε περαιτέρω διαδικασίας. Όμως για τους σημερινούς δικηγόρους της Μαγιόργκα, αυτή η συμφωνία είναι άκυρη, ιδίως λόγω της ψυχολογικής διαταραχής της πελάτη τους εκείνη την στιγμή και της πίεσης που ασκείται εναντίον της. Τώρα διεκδικούν από τον Ρονάλντο ως αποζημίωση ένα ποσό που φθάνει και στα 200?εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ο δικαστής Αλμπρεγκτς επισημαίνει στην πρόταση του «ότι δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Ρονάλντο ή οι δικηγόροι του εκφοβίζουν την Μαγιόργκα ή εμποδίζουν την εφαρμογή του νόμου», με αυτήν την φιλική συμφωνία. Αξίζει τέλος, να σημειωθεί, ότι η Μαγιόργκα αποκάλυψε δημοσίως το όνομα του φερόμενου ως δράστη, τον Αύγουστο του 2018, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης.

