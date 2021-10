Τοπικά Νέα

Βόλος: Τροχαίο με νεκρό μοτοσικλετιστή (εικόνες)

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο δυστύχημα, στον Βόλο.Πως συνέβη η τραγωδία.

Νεκρός στην άσφαλτο 46χρονος οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας, όταν αυτή εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης. Ο δρόμος ήταν ολισθηρός λόγω της βροχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος 46χρονος κινούνταν με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του προς την Αγριά. Αφού διέσχισε το τούνελ της Γορίτσας, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του.

Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα στην πλευρά του Περιφερειακού, από Αγριά προς Βόλο, λίγο μετά τα φανάρια εξόδου από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Τον άτυχο οδηγό της μοτοσικλέτας εντόπισε λίγο αργότερα διερχόμενος οδηγός. Τον αντίκρισε νεκρό στην άσφαλτο, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα ήταν η μηχανή του. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Ανδρες της Τροχαίας έφτασαν στο σημείο.

Ταυτόχρονα έφτανε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον 46χρονο. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Από τα χαρτιά που είχε μαζί του λίγο αργότερα επιβεβαιώνονταν η ταυτότητά του. Ενημερώθηκαν οι οικείοι του, ενώ στο Νοσοκομείο κλήθηκαν ψυχολόγοι για να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια.

Ο άτυχος 46χρονος δεν ήταν παντρεμένος. Λάτρευε τις μηχανές. Ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες και ήταν ένα παιδί «μάλαμα», όπως τόνιζαν κάτοικοι του Αγίου Λαυρεντίου χθες το βράδυ στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ. Η είδηση του απροσδόκητου θανάτου του σκόρπισε μεγάλη θλίψη στο χωριό.

Στο Αχιλλοπούλειο χθες το βράδυ εκτυλίχτηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Η οικογένειά του από τη μία στιγμή στην άλλη βυθίστηκε στο πένθος. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 46χρονου διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

