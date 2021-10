Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: πληρώνονται 6819 δικαιούχοι

Από σήμερα η καταβολή ποσού 2,8 εκατ. ευρώ σε 6.819 δικαιούχους.

Πραγματοποιείται σήμερα η καταβολή ποσού 2,8 εκατ. ευρώ σε 6.819 δικαιούχους για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Σεπτέμβριο και για υπόλοιπα πληρωμών προηγούμενων μηνών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν για αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 3.272 εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά το Σεπτέμβριο.

485.496 ευρώ θα καταβληθούν για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού σε 915 καλλιτέχνες, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς (υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021).

294.932 ευρώ θα καταβληθούν για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού σε 550 εργαζόμενους σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία με δικαίωμα επαναπρόσληψης (υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021).

386.533 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.881 δικαιούχους για οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας-Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2021).

Τέλος, 42.366 θα καταβληθούν σε 101 δικαιούχους για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας για το μήνα Ιούλιο (υπόλοιπα πληρωμών).

