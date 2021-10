Life

“Το Πρωινό” - Ζωή Παπαδοπούλου: η διακοπή κύησης και το μήνυμα στα ζευγάρια (βίντεο)

Τι είπαν η τραγουδίστρια και ο σύζυγος τους για όσα βίωσαν, αλλά και όσα οφείλουν να κάνουν όσοι βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση με την δική τους.

Για την αναγκαστική διακοπή της κύησης στην οποία υπεβλήθη προ ολίγων ημερών μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η τραγουδίστρια Ζωή Παπαδοπούλου, θέλοντας να στείλει μήνυμα προς όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα να μην το βάζουν κάτω και να συνεχίζουν, με αισιόδοξη διάθεση, να προσπαθούν για να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους.

Μιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που η γιατρός ανακοίνωσε σε εκείνη και τον σύζυγο της ότι πρέπει να διακοπεί η κύηση, η οποία ήταν λίγων εβδομάδων, όπως ανέφερε.

«Την στιγμή της διακοπής της κύησης ένιωσα ότι γκρεμίστηκε όλος ο κόσμος, αλλά ήταν δίπλα μου ο άνδρας μου, ο Θοδωρής, κοιταχτήκαμε και είπαμε “συνεχίζουμε”», ανέφερε η Ζωή Παπαδοπούλου.

Όπως προσέθεσε «είμαστε αισιόδοξοι, έχει συμβεί δύο φορές φυσικά η σύλληψη και ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια».

Ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε τον σύζυγο της στο στούντιο. Όπως είπε ο Θοδωρής, με τον οποίο η Ζωή Παπαδοπούλου, μετά από χρόνια σχέσης, παντρεύτηκε πριν από δύο χρόνια με κουμπάρο τον Κώστα Καραφώτη, «εκείνη την ώρα προσπαθούσα να συγκρατηθώ και εγώ. Στεναχωρήθηκα, προσπαθώ να μην το δείχνω, δεν την το λέω».

Σημείωσε πάντως ότι και σε τέτοιες περιπτώσεις, οι άνδρες πρέπει «να είναι δίπλα στην γυναίκα τους, να μην το βάζουν κάτω και να στηρίζουν τις συντρόφους τους».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα απο την εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής:

