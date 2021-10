Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Μέτρα στήριξης: διπλάσια η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Τι αλλάζει με το επίδομα θέρμανσης.

Δέσμη μέτρων ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της οξείας, έστω και παροδικής ενεργειακής κρίσης, που προκαλεί σημαντικό και αυξανόμενο βάρος στα νοικοκυριά, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσία του υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, τα μέτρα έχουν ως εξής:

Διπλασιάζεται η επιδότηση στην έκπτωση του ηλεκτρικού ρεύματος έως το τέλος του έτους, με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 326 εκατ. ευρώ.

Διευρύνονται τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης:

Το επίδομα αυξάνεται κατά 36% για νοικοκυριά χωρίς παιδιά, κατά 49% για νοικοκυριά με ένα παιδί, κατά 59% για νοικοκυριά με δύο παιδιά και κατά 38% για νοικοκυριά με τρία παιδιά. Για κάθε προστατευόμενο παιδί αυξάνεται κατά 20% (αντί για 10% που ίσχυε).

Το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται από 80 ευρώ σε 100 ευρώ και ο αριθμός όσων νοικοκυριών καλύπτονται υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 168 εκατ. ευρώ.

Το επίδομα καλύπτει την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων κ.ά.

«Η οξεία ενεργειακή κρίση αποτελεί απειλή για την ανάκαμψη» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας παρουσιάζοντας το πακέτο στήριξης.

