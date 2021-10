Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Στα Χανιά το μνημόσυνο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστο παραμένει αν θα παραστούν μέλη της οικογένειάς του, ενώ η κόρη του Μαργαρίτα έχει ήδη δηλώσει ότι δεν έχει χρήματα για να πάει στην Κρήτη.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη θα τελεστεί τo Σάββατο 9 Οκτωβρίου στα Χανιά. Από τον Δήμο Χανίων έχει ήδη ανακοινωθεί ότι το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Γαλατά, μετά τη Θεία Λειτουργία.

Το βέβαιο είναι ότι το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, μέλη του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και πολίτες που λάτρεψαν τον αξεπέραστο δημιουργό ως καλλιτέχνη, άνθρωπο του πνεύματος, της πολιτιστικής και πολιτικής ζωής.

Άγνωστο παραμένει αν θα παραστούν μέλη της οικογένειάς του μουσικοσυνθέτη. Η κόρη του Μαργαρίτα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν ξέρει θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το μνημόσυνο τονίζοντας ότι, «δεν μπορώ να πάω στον τάφο του. Και δεν ξέρω αν θα πάω το Σάββατο στο μνημόσυνο. Δεν νομίζω ότι θα πάω. Πώς θα πάω; Δεν έχω οικονομική δυνατότητα να πάω. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι δεν έχω καταλάβει πώς πεθαίνει ένας πατέρας. Το κατάλαβα μόλις τον είδα το πρωί που πέθανε. Εκεί το κατάλαβα μέχρι που τον πήρανε στο ψυγείο στο Α' Νεκροταφείο και έζησα όλο αυτό το δράμα που ζει κάθε κόρη και κάθε γιος. Μετά, τον πήρανε, αρχίσαν τα δικαστήρια και σαν να είναι κάτι ξένο».

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Μέτρα στήριξης: διπλάσια η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Κεραμέως: αγωγή στην ΑΔΕΔΥ για την νέα απεργία

NASA: Το Perseverance κινείται μέσα σε αρχαία λίμνη του Άρη