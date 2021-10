Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Πάνω από ένα εκατ. οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Διευρύνονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πάνω από ένα εκατομμύριο υπολογίζονται οι δικαιούχοι που θα λάβουν για εφέτος το επίδομα θέρμανσης, όπως είχε κάνει γνωστό νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ενώ διευρύνονται σημαντικά τόσο τα περιουσιακά, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως ανακοίνωσε στην εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θοδωρής Σκυλακάκης.

Επίσης να σημειωθεί ότι το επίδομα θέρμανσης εφέτος θα το λάβουν και όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Το ελάχιστο ποσό από 80 ευρώ πάει στα 100 ευρώ, ενώ το ανώτερο από τα 650 ευρώ στα 750 ευρώ. Επίσης η αύξηση για τα νοικυριά κυμαίνεται από 36% για οικογένεια χωρίς παιδιά, έως 68% για οικογένεια με 3 παιδιά. Πιο συγκεκριμένα το συνολικό ποσό για το επίδομα θέρμανσης θα ανέρθει στα 168 εκατ. από 84 εκατ. που ήταν πέρυσι.

Αναλυτικά σύμφωνα με το Θ. Σκυλακάκη:

Αύξηση ύψους επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος αυξάνεται για μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά 59%. Η αύξηση κυμαίνεται από 36% για τα νοικοκυριά χωρίς τέκνα, μέχρι 68% για νοικοκυριά με τρία τέκνα.

Αναλυτικά:

Αυξάνεται η βάση υπολογισμού του επιδόματος, από 220 ευρώ, στα 300 ευρώ (αυτό το ποσό πολλαπλασιάζεται με τις βαθμοημέρες, που αποτελούν έναν συντελεστή που κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος της περιοχής).

Το επίδομα για κάθε τέκνο θα προσαυξάνεται κατά 20%, αντί για 10%, που ίσχυε έως σήμερα.

Το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ, από 80 ευρώ.

Το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Ενδεικτικά:

Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,43) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 114 ευρώ πέρυσι, σε 181 ευρώ φέτος. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,71) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 188 ευρώ πέρυσι, σε 299 ευρώ φέτος. Στην Κοζάνη (με συντελεστή βαθμοημέρας 1,12) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 295 ευρώ πέρυσι, σε 469 ευρώ φέτος. Στη Φλώρινα (με συντελεστή βαθμοημέρας 1,18) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 312 ευρώ πέρυσι, σε 496 ευρώ φέτος.

Διεύρυνση κριτηρίων ένταξης

Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια:

Από 12.000 για τον άγαμο, σε 14.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οικογένειας, το επίδομα ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, που θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί για 2.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Συνεπώς το εισοδηματικό όριο αυξάνεται:

Από 24.000 για την οικογένεια με δύο παιδιά, στα 26.000 ευρώ, Από 26.000 για την οικογένεια με τρία παιδιά, στα 29.000 ευρώ.

Αυξάνονται τα περιουσιακά κριτήρια:

Από 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο, στα 180.000 ευρώ. Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους, στα 300.000 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται να είναι επιλέξιμο το 80% των νοικοκυριών που θα καταναλώσουν τις επιδοτούμενες μορφές καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζας (πέλετ). Υπολογίζεται ότι περί τα 1,8 εκατ. νοικοκυριά καταναλώνουν τις εν λόγω μορφές καυσίμου, εκ των οποίων περί τα 1,45 εκατ. νοικοκυριά είναι επιλέξιμα για το συγκεκριμένο επίδομα.

Τέλος, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, το 2020 υπέβαλαν αίτημα και έλαβαν το επίδομα 707.328 νοικοκυριά. Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται ο αριθμός των νοικοκυριών που θα αιτηθούν και θα λάβουν την ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση των κριτηρίων, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον λόγω αύξησης του επιδόματος, να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.

Η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους μέσω της σχετικής πλατφόρμας και οι σχετικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληρωμών, θα εξειδικευτούν εντός του μηνός, με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το κόστος του επιδόματος αναμένεται να ανέλθει, από 84 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για εφέτος, στα 168 εκατ. ευρώ.

