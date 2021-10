Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη και οι προβλέψεις για το τριήμερο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”. Ποιοι και πότε πρέπει να προσέξουν, ποιοι θα είναι πιο ωφελημένοι.

«Η Σελήνη είναι σήμερα στον Σκορπιό και κάνει μια κακή όψη, δημιουργεί εντάσεις, γι΄ αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αύριο ευτυχώς η Σελήνη θα είναι στον Τοξότη και θα είναι μια πολύ καλύτερη ημέρα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας στο «Πρωινό» για τις αστρολογικές προβλέψεις του τριήμερου.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής, «Η Αφροδίτη μπαίνει στον Τοξότη που μας ωθεί σε φλερτ και σε… παρασπονδίες. Αργότερα η Αφροδίτη θα πάει και στον Ποσειδώνα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

