Γεωργία: Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μπατούμι (εικόνες)

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης πολιτών που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Μεγάλο τμήμα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας κατέρρευσε σήμερα, μετέδωσαν το Πρώτο Κανάλι της τηλεόρασης της Γεωργίας και το τηλεοπτικό δίκτυο RT της Ρωσίας.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν απώλειες ή ποια ήταν η αιτία της κατάρρευσης του τμήματος του κτιρίου.

Και τα δύο τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν εικόνες από το κτίριο το οποίο έχει τουλάχιστον πέντε ορόφους στις οποίες φαινόταν ένα τμήμα στο μέσον του να έχει καταρρεύσει και μέλη σωστικών συνεργείων να ψάχνουν στα συντρίμμια και να χρησιμοποιούν μια σκάλα για να απομακρύνουν τον κόσμο από κοντινά διαμερίσματα.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Ορισμένα αυτοκίνητα που βρισκόντουσαν εκεί κοντά έχουν καλυφθεί σχεδόν τελείως από συντρίμμια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

