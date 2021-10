Οικονομία

Φυσικό αέριο: έκπτωση 15% - Πώς θα εφαρμοστεί

Το φυσικό αέριο (όπως και άλλα καύσιμα θέρμανσης πέρα από το πετρέλαιο) εντάχθηκε στο επίδομα θέρμανσης.

Διπλασιασμό της επιδότησης στην ηλεκτρική ενέργεια, πρόσθετη μείωση για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και εμπορικές εκπτώσεις στο ρεύμα και το φυσικό αέριο από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.

Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε ο υπουργός, δημιουργείται αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας για το κοινωνικό σύνολο και μόνιμος αποσβεστικός μηχανισμός για την αντιστάθμιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια που αποτελούν πανευρωπαϊκό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:

Η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου αυξάνεται από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κατανάλωση έως 300 κιλοβατώρες το μήνα. Πρακτικά η επιδότηση ανεβαίνει από τα 9 στα 18 ευρώ το μήνα.

Επιπλέον η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε πρόσθετες εκπτώσεις για τις καταναλώσεις από 300 - 600 κιλοβατώρες το μήνα, πάνω από την έκπτωση 30 % που χορηγεί από τον Αύγουστο και απευθύνεται σύσταση στους εναλλακτικούς προμηθευτές να προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις.

Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή 24 ευρώ το μήνα «ώστε, όπως είπε ο κ. Σκρέκας, να μη δουν καμία αύξηση στους λογαριασμούς»

Στο φυσικό αέριο η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα προχωρήσει σε έκπτωση 15% προς τους προμηθευτές προκειμένου εκείνοι να την μετακυλίσουν στους οικιακούς καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι από πέρυσι το φυσικό αέριο (όπως και άλλα καύσιμα θέρμανσης πέρα από το πετρέλαιο) εντάχθηκε στο επίδομα θέρμανσης.

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της κρίσης έχει υπερβεί κάθε πρόβλεψη ενώ έκανε λόγο για πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσής της. Για το λόγο αυτό, εφόσον χρειαστεί, το ύψος των ενισχύσεων θα επανεκτιμηθεί μετά από 1-2 μήνες ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές.

Πώς θα εφαρμοστεί η έκπτωση στο φυσικό αέριο

Τους προμηθευτές φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής θα αφορά η έκπτωση 15% στην τιμή του καυσίμου που θα εφαρμόσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, προκειμένου η μείωση της τιμής να μετακυλισθεί στους οικιακούς καταναλωτές.

Τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αρμόδιες πηγές θα διαμορφωθεί ο μηχανισμός υπολογισμού των εκπτώσεων, ανάλογα με το πλήθος των οικιακών καταναλωτών και τον όγκο κατανάλωσης που εκπροσωπεί κάθε εταιρεία προμήθειας που δραστηριοποιείται στην αγορά και είναι πελάτης της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Θα ακολουθήσει η διαμόρφωση και μηχανισμού πιστοποίησης για την εφαρμογή των εκπτώσεων.

ΔΕΠΑ: η έκπτωση θα φτάσει στους τελικούς οικιακούς καταναλωτές

Σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα εκπονήσει σχέδιο βάσει του οποίου θα απορροφηθεί κατ' ελάχιστον το 15% των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο, αναφέρει η επιχείρηση σε συνέχεια των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Η οριστικοποίηση των όρων, της διαδικασίας, αλλά και του μηχανισμού πιστοποίησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η έκπτωση θα φτάσει στους τελικούς οικιακούς καταναλωτές, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με όλους τους ιδιώτες παρόχους, προσθέτει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υψωθεί τείχος προστασίας για τους οικιακούς καταναλωτές από τις διεθνείς ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας. Για 30 και πλέον χρόνια η ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζει σταθερά την ενεργειακή οικονομία της χώρας. Αυτό συνεχίζει να κάνει και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία του ενεργειακού κλάδου, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της Ευρώπης. Σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εκπονήσουμε σχέδιο με το οποίο θα απορροφήσουμε κατ΄ελάχιστον το 15% των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο, στηρίζοντας έμπρακτα τα νοικοκυριά της χώρας μας. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό αλλά και βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Αποστολή της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι να την προσφέρει με οικονομία και ασφάλεια σε όλους τους Έλληνες.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, χάρη στον νέο επιχειρησιακό της σχεδιασμό, που την καθιστά μια σύγχρονη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επιχείρηση ενέργειας, έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει προς όφελος των οικιακών καταναλωτών, ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου. Τις επόμενες ημέρες η ΔΕΠΑ θα συνεργαστεί με όλους τους ιδιώτες παρόχους για την οριστικοποίηση των όρων, της διαδικασίας, αλλά και του μηχανισμού πιστοποίησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η έκπτωση κατ΄ελάχιστον 15% στην τιμή του φυσικού αέριου, θα φτάσει στους τελικούς οικιακούς καταναλωτές».

