Life

“To Πρωινό” - Μποσταντζόγλου για Φιλιππίδη και Λιγνάδη: μακάρι να ξεβρωμίσει ο τόπος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί είπε ότι “θέλει να τους πατήσει στο κεφάλι”. Τι ανέφερε για την κατάσταση στο θέατρο και τις επιλογές πολλών ηθοποιών για συγκεκριμένους ρόλους.

Για την θεατρική παράσταση «Η Ιστορία του Τζέρι και του Πίτερ», που θα ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.

Με αφορμή τον ρόλο του, σχολίασε δηκτικά ηθοποιούς που παίζουν ρόλους που δεν ταιριάζουν στην ηλικία τους, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν μπορεί να είσαι 100 χρονών και να κάνεις την 20άρα ή να έχεις παιδί τριών ετών».

Μιλώντας για τις καταγγελίες για ανθρώπους του Θεάτρου και όσα έχουν υποστηρίξει για τους Πέτρο Φιλιππίδη και Δημήτρη Λιγνάδη, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είπε «μου προκαλούν ανησυχία. Είναι πολύ κακή συγκυρία. Είναι καλό αυτό που έγινε για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Δεν θέλω αν είναι οι άλλοι κάτω, να τους πατάω στο κεφάλι. Αλλά και αυτοί έκαναν πράγματα σε παιδάκια, οπότε ίσως δικαιολογούμαι να τους πατήσω».

Όπως συμπλήρωσε ο ηθοποιός, «ειχε μονιμοποιηθεί μια διαστροφή και μια ασυδοσία κάθε θιασάρχη σε όλα. Ο δυνατός έχει εξουσία και κάνει ότι θέλει».

Ακόμη, αναφέρθηκε με δηκτικό τρόπο στα ριάλιτι και σε όσους τα παράγουν ή συμμετέχουν σε αυτά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Γιάννη Μποσταντζόγλου στο «Πρωινό» της Παρασκευής:

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως: αγωγή στην ΑΔΕΔΥ για την νέα απεργία

Κακοκαιρία “Αθηνά”: προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

NASA: Το Perseverance κινείται μέσα σε αρχαία λίμνη του Άρη