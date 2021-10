Συνταγές

Σοκολατόπιτα από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρος Συρίγους, μας δείχνει πώς να ετοιμάσουμε μια ζουμερή και άκρως απολαυστική σοκολατόπιτα.

Συνταγή για σοκολατόπιτα έδειξε στο «Πρωινό» της Παρασκευής ο σεφ της εκπομπής.

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Συρίγος, θέλω να σας μάθω όλα τα μυστικά για μια ζουμερή, τέλεια και νόστιμη σοκολατόπιτα, απλά ανεπανάληπτη!

Ζουμερή σοκολατόπιτα με όλα τα μυστικά:

Τα μυστικά για να πετύχεις την τέλεια σοκολατόπιτα που να είναι ζουμερή, σιροπιαστή, να λιώνει στο στόμα χωρίς να σου βγει ένα ξεραμένο κέικ δεν είναι ούτε πολλά ούτε δύσκολα.

Μεγάλη σημασία έχει ο χρόνος ψησίματος, εκεί την “πατάμε” όλοι είτε από απειρία είτε από βιασύνη και χαλάμε την λαχταριστή μας σοκολατόπιτα. Καταρχάς, πρέπει να ξέρεις ότι ο χρόνος ψησίματος δεν είναι ποτέ μα ποτέ ίδιος για όλους τους φούρνους, είναι ανάλογα την ισχύ που έχει η δική σου κουζίνα. Ένας γενικός κανόνας όμως αν θες την τέλεια σοκολατόπιτα υγρή και ρευστή σαν ένα brownies, τότε πρέπει να την αφήσεις στον φούρνο περίπου 18 με 20 λεπτά. Μην ξεχνάς! Ο χρόνος είναι ενδεικτικός, τσίμπα κάπου – κάπου με το πιρούνι σου να δεις την σύσταση της! Ο χρόνος είναι το παν, αλλά μην ξεχνάς ότι και το ταψί μετράει! Μπορεί να σου κάνει την καλύτερη σοκολατόπιτα σαν επαγγελματική ή ακόμα και να στην καταστρέψει! Επίλεξε ένα μέτριο ταψί η πυρέξ. Πρέπει να αποφύγεις το μεγάλο ταψί διότι θα απλώσει το μείγμα σου και με το ψήσιμο θα σου στεγνώσει, εκτός ότι θα έχεις μια σοκολατόπιτα πάρα πολύ λεπτή. Από την άλλη, αν χρησιμοποιήσεις πολύ μικρό ταψί, ενδέχεται η σοκολατόπιτα να μην σου ψηθεί καλά και να πρέπει να αυξήσεις τον χρόνο ψησίματος. Για να μην μπερδεύεσαι και σκέφτεσαι πολύ, διάλεξε ένα μέτριο ταψί! Πολλές φορές μου λέτε, μ’αρέσει πολύ η σοκολατόπιτα (σε ποιον δεν αρέσει;) αλλά θα ήθελα να είναι πιο γλυκιά. Λοιπόν, σου έχω την λύση. Συνήθως βάζουμε κουβερτούρα υγείας στην σοκολατόπιτα για να υπάρχει μια ισορροπία στο γλυκό μας αν την θέλεις όμως πιο γλυκιά βάλε κουβερτούρα γάλακτος! Θα ξετρελαθείς! Τέλος, θέλω να σου τονίσω κάτι πολύ σημαντικό που είναι καθαρά για να μην ταλαιπωρείσαι. Ξέρω πως με το που βγαίνει η τέλεια και ζουμερή σοκολατόπιτα σου θες αμέσως να την ξεφορμάρεις και να σερβίρεις, όμως βλέπεις ότι στο ταψί σου γίνεται το χάος. Καλό θα ήταν να περιμένεις να κρυώσει και έπειτα την ξεφορμάρεις.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την εκτέλεση της συνταγής απο την εκπομπή της Παρασκευής, για να σημειώσετε και τα υλικά για την σοκολατόπιτα:

