Life

“Το Πρωινό”: η Ελένη Καστάνη για την Σοφία Μουτίδου και τον γιό της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση της πρωταγωνίστριας σε όσα είχε πει προ καιρού η συνάδελφος της για την συνεργασία τους. Τι λέει για την σχέση με τον άνδρα της και για τον 22χρονο γιό της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής ήταν η Ελένη Καστάνη. Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, απάντησε για για πρώτη φορά στα όσα είχε πει για εκείνη, πριν από μερικούς μήνες, η Σοφία Μουτίδου.

Ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε την Ελένη Καστάνη σχετικά με όσα είχε πει η Σοφία Μουτίδου για εκείνη και αφού αρχικώς είπε «θα ήθελα να μην απαντήσω γιατί έχω απαντήσει σε αυτό με τη στάση μου. Έχω απαντήσει. Δεν βγήκε κανείς άλλος από 25 άτομα, μόνο με υπερασπίστηκαν. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, πρέπει να ρωτήσετε την ίδια, όχι εμένα. Νομίζω όλοι έχετε γνώμη κι εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι που ήταν τεχνικοί μαζί μου, έχουν άποψη τι ήταν η Καστάνη κι εσείς προσωπικά και κανέναν δεν έχω ενοχλήσει ποτέ. Για κάποιους ανθρώπους, δεν μιλάω συγκεκριμένα γι’ αυτήν, δεν είναι δύσκολο το ψέμα. Είναι πολύ εύκολο. Δεν την έχω δει ποτέ από κοντά. Δε θα της μίλαγα καθόλου. Ανθρώπινα με έχει στενοχωρήσει αλλά ξέρω ότι έχω δίκιο. Δε θέλω να μιλάω για αυτό και από μένα να παίρνουν οι άλλοι πατήματα να λένε για αυτό».

Συμπλήρωσε μάλιστα, «δεν θα κατηγορήσουμε τώρα όλη την γενιά μας πως όλοι όσοι πετύχαμε κάτι στην δουλειά μας, κάτι έχουμε κάνει. Επειδή είμαι τόσα χρόνια ηθοποιός και κυκλοφορώ στον κόσμο, ακούω κόσμο να λέει ο τάδε είναι έτσι και πέφτουν τόσο πολύ μέσα για το τι είναι ο καθένας μας… νομίζω και το ένστικτο του κόσμου μετράει, για μένα μετράει».¨

Τον Φεβρουάριο, η Σοφία Μουτίδου με βίντεο που είχε ανεβάσει στο YouΤube, ανέφερε πως είχε περάσει πολύ άσχημα στη συνεργασία τους, λέγοντας χαρακτηριστικά, «με ρωτάτε ποια είναι αυτή που μπήκε στο καμαρίνι κλοτσώντας και έλεγε “θα σε καρυδώσω”. Ήταν η Ελένη Καστάνη, η οποία μας είχε κάνει μαύρη τη ζωή πάνω στη σκηνή, είναι γνωστό μυστικό αυτό στον χώρο μας. Με καταριόταν “τον καρκίνο να φέρετε, να ψοφολογήσετε όλες”… Πάρα πολύ δύσκολη συνεργασία. Ένας συνάδελφος στον θίασο του “Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή”, απολύθηκε με ένα μήνυμα εντελώς παράνομα, αβάσιμα, παράλογα, εκδικητικά, νοσηρά. Όταν πήγα και είπα “Είναι δυνατόν; Διώξανε το παιδί και δεν είπε κανείς τίποτα”; Κάπνιζαν οι υπόλοιποι προς πάσα κατεύθυνση».

Η Ελένη Καστάνη για Φιλιππίδη – Λιγνάδη

Σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη, η Ελένη Καστάνη είπε «με τον Πέτρο Φιλιππίδη έχω δουλέψει μόνο στην τηλεόραση, δεν έχω ζήσει την συνθήκη του θεάτρου. Σοκαρίστηκα με όσα άκουσα. Δεν είχα ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ από όταν γέννησα το παιδί μου, αμέσως μετά την παράσταση, έτρεχα στο σπίτι και δεν έκανα παρέα με ηθοποιούς για να μαθαίνω διάφορα. Αυτά τα φριχτά πάθη δεν τα ήξερα. Το μόνο που ήξερα είναι ένα συμβάν που μου είπε πριν από χρόνια μια συνάδελφος ότι είχε συμβεί κάτι με άλλον συνάδελφο».

Όπως προσέθεσε, «αισθάνομαι χάλια για αυτά που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν την καταγγελία. Εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ και δεν ήμουν έτσι όταν ήμουν νέα, δεν είχα κάποια κιλά, θα μπορούσε να μου είχε συμβεί. Έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα σου. Σοκαρίστηκα, έπεσα από τα σύννεφα. Σε όλες τις δουλειές συμβαίνουν πράγματα που καλύπτονται. Συμβαίνουν ακόμη και σε οικογένειες. Θα μιλήσει η Δικαιοσύνη. Δεν είμαι το άτομο που θα βάλω τα νύχια μου στις σάρκες των μεν ή των δε και θα γλείφω τοι αίμα».

Για τον γιό της και τον πρώην σύζυγο

Η Ελένη Καστάνη μίλησε με ενθουσιασμό και για την παράσταση «Η κυρία Επιθεώρηση» στην οποία πρωταγωνιστεί, μαζί με πολλούς άλλους σπουδαίους ηθοποιούς, αλλά και για την οικογένεια της.

Όπως είπε ο γιός της, που είναι σήμερα 22 ετών, σπούδασε μηχανολόγος στην Βρετανία, αλλά τώρα της λέει ότι δεν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, αναφέροντας ότι και εκείνη σπούδασε άλλα πράγματα και τα άφησε για την υποκριτική, λέγοντας πάντως ότι ο γιός της δεν έχει εκφράσει διάθεση να γίνει ηθοποιός, καταλήγοντας «εγώ μεγάλωσα τον γιό μου, για να κάνει κάτι που του αρέσει»

«Στην Σητεία δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές ότι μπορεί να έχουμε τόσο καλές σχέσεις με τον πρώην άνδρα μου. Έχουμε ένα παιδί μαζί και έτσι πρέπει. Πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ξανά μαζί και πρέπει να το ξεκαθαρίζω. Αλλά ότι σοβαρό και αν μου συμβεί, θα πάρω τον Γιάννη, τον πρώην άνδρα μου, είμαστε οικογένεια», είπε η Ελένη στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, λέγοντας ότι κάτι ανάλογο θα βιώβνουν και εκείνοι, λόγω και της συνεργασίας τους.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, απάντησε «εγώ δεν ήμουν πολύ του γάμου, δεν λάτρευα και τόσο πολύ να παντρευτώ. Παντρεύτηκα μια φορά, μια χαρά όλα. Αλλά ο πιο ανασταλτικός λόγος για να ανοίξεις την πόρτα σου σε ένα καινούριο πρόσωπο είναι το παιδί, τα παιδιά, πως θα το δεχθούν. Εμένα μου αρέσει η μοναξιά. Δεν είμαι μόνιμα σε κάποια σχέση, κατά καιρούς ήμουν, αλλά δεν έχω μόνιμη σχέση. Εγώ γέννησα τον Κωστή σε ηλικία 39 χρονών. Χορτάτη. Πολύ χορτάτη στην ζωή μου είμαι. Έχω ζήσει μεγάλους έρωτες πολλούς. Ο άνδρας μου ήταν 7 χρόνια μικρότερος μου, αλλά δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη για μένα ούτε ποτέ τον ζήλεψα».

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: έκπτωση 15% - Πώς θα εφαρμοστεί

Δένδιας: επικίνδυνος ο εξτρεμισμός της Τουρκίας

Νόμπελ Ειρήνης στους Μαρία Ρέσα και Ντμίτρι Μουράτοφ