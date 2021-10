Κοινωνία

Ασφαλιστικό: πορεία συνταξιούχων στην Αθήνα (εικόνες)

Παρά την καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε κανονικά η πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων. Τα αιτήματά τους.

Υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε σήμερα η πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων. Παρά τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος όπου πραγματοποιήθηκε κεντρική ομιλία και ακολούθησε πορεία από την οδό Σταδίου προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συγκέντρωση εκπροσωπήθηκαν πανελλήνιοι σύλλογοι και ενώσεις συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΝΑΤ, μηχανικών, δικηγόρων, εκπαιδευτικών, Σωμάτων Ασφαλείας, αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλοι.

Παρότι ήταν προγραμματισμένες αρκετές ομιλίες, οι καιρικές συνθήκες «επέτρεψαν» να πραγματοποιηθεί μόνο μία, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμο Κουμπούρη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Μπορεί ο καιρός να μη μας κάνει το χατίρι, αλλά δεν υποχωρούμε από τις αγωνιστικές να δίνουμε τη μάχη. Χιλιάδες συνταξιούχοι βροντοφωνάζουν: Θα διεκδικήσουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες και όχι με τα ψίχουλα που μας πετάνε. Οι αυξήσεις των τιμών αφαιρούν ένα σημαντικό μέρος από τις ήδη πενιχρές συντάξεις. Με συνέπεια, θα παλέψουμε μαζί με το εργατικό κίνημα, για εμάς, για τα παιδιά μας, τη μία γενιά που έρχεται να ζήσει σε χειρότερες συνθήκες από εμάς».

Επίσης, ο κ. Κουμπούρης επανέλαβε τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων, που συνοψίζονται και στη σχετική ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής αγώνα: «Επιστροφή όλων των αναδρομικών χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα, ουσιαστικά μέτρα για ενίσχυση της Υγείας, κατώτατη σύνταξη 600 ευρώ, κατάργηση της "εισφοράς αλληλεγγύης", απόδοση του 0,5% του προϋπολογισμού που έχει νομοθετηθεί, όπως και της 13ης και 14ης σύνταξης, να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη κατανάλωσης, να σταματήσουν η φοροληστεία και οι πλειστηριασμοί».

