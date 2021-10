Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Κορονοϊός: Πέθαναν τρεις μοναχές σε αδελφότητα

Ανεμβολίαστες οι περισσότερες μοναχές της αδελφότητας. Ανησυχία για την διασπορά στην μονή.

Τρεις μοναχές, μέλη της αδελφότητας «Οσία Ξένη» στη Θεσσαλονίκη, έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές που τους προκάλεσε ο κορονοϊός.

Πρόκειται για μία 82χρονη που κατέληξε στις 29 Σεπτεμβρίου, μία 79χρονη που «έφυγε» από επιπλοκές του ιού στις 6 Οκτωβρίου και μία 62χρονη που πέθανε χθες.

Η αδελφότητα αριθμεί 17 μέλη, από τα οποία μόνο τα 6 είναι εμβολιασμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη, που πέθανε χθες, είχε νοσήσει με ήπια συμπτώματα, παρουσίασε ωστόσο επιπλοκές και κατέληξε μέσα στη μόνη πριν προλάβουν να την πάνε στο νοσοκομείο.

Η διασπορά στη μονή φέρεται να είναι μεγάλη και να ασθενούν κι άλλα μέλη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αρνούνται ότι η αδελφότητα αποτελεί προπύργιο αρνητών.

