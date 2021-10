Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Χωρίς φιλάθλους το ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε τον Ολυμπιακό, για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.



Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε τον Ολυμπιακό με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (0-0). Οπως είναι γνωστό, οπαδοί των «ερυθρολεύκων» προκάλεσαν την ολιγόλεπτη διακοπή του ντέρμπι, τόσο λίγο μετά την έναρξη, όσο και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς τα καπνογόνα που άναψαν και στις δύο περιπτώσεις κατέστησαν αδύνατη την διεξαγωγή του αγώνα.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του αθλητικού δικαστή έπαιξε και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός -που τιμωρήθηκε παράλληλα με πρόστιμο 13.000 ευρώ- ήταν δις υπότροπος.

Θεωρείται βέβαιο πως οι «ερυθρόλευκοι» θα ασκήσουν έφεση, ενώ, σε περίπτωση που παραμείνει η ποινή, θα υποδεχθούν τον ΠΑΟΚ χωρίς την παρουσία των φιλάθλων τους στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής (24/10).

Tο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League επέβαλε επίσης πρόστιμα 6.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΟΦΗ για το ματς με τον ΠΑΟΚ και 4.000 στην ΠΑΕ Ιωνικός για τον αγώνα με τη Λαμία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: Κοριτσάκι λιποθύμησε στο δρόμο

Κακοκαιρία “Αθηνά”: προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

Κεραμέως: αγωγή στην ΑΔΕΔΥ για την νέα απεργία