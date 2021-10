Life

Shannen Doherty: μοιράζεται το πρόβλημα με τον καρκίνο και συγκλονίζει! (εικόνες)

Η ηθοποιός δίνει μάχη με την ασθένεια από το 2015.

Η 50χρονη ηθοποιός που έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της μοιράστηκε δύο συγκλονιστικές φωτογραφίες της, ενώ παράλληλα ανέφερε όλες τις δυσκολίες που βιώνει από το 2015 που διαγνώστηκε με την ασθένεια.

Η Shannen Doherty έχει διαγνωστεί με καρκίνο στο στήθος και μάλιστα πριν από λίγο καιρό είπε με δάκρυα στα μάτια στους θαυμαστές της ότι βρίσκεται στο 4ο στάδιο.

Αν και ο καρκίνος ήταν σε ύφεση από το 2017, δυστυχώς πέρσι επέστρεψε στη ζωή της επιθετικά.

