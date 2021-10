Οικονομία

Νέα Caprice Παπαδοπούλου με λιγότερη ζάχαρη

Η «αγαπημένη απόλαυση» τώρα και με 30% λιγότερη ζάχαρη!

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

"Τα Caprice φέρνουν τα πάνω-κάτω στην απόλαυση ακολουθώντας τις κορυφαίες, παγκόσμιες διατροφικές τάσεις για προϊόντα με μειωμένη ζάχαρη και υποδέχονται στην οικογένειά τους ένα νέο υπέροχο προϊόν, τα Caprice με 30% λιγότερη ζάχαρη.

Για εσένα που θέλεις να βάλεις μέτρο στη ζάχαρη, αλλά όχι στην απόλαυση, μπορείς να απολαμβάνεις τα Caprice με τον ανεπανάληπτο συνδυασμό τραγανής γκοφρέτας και βελούδινης γέμισης κρέμας φουντουκιού και κακάο που λιώνει απολαυστικά στο στόμα τώρα και με 30% λιγότερη ζάχαρη!

Ανακάλυψε τα νέα Caprice με 30% λιγότερη ζάχαρη* στα ράφια των supermarkets και στα σημεία μικρής λιανικής πώλησης! Για τους λάτρεις των Caprice, οι επιλογές δεν σταματούν ποτέ! Caprice Απόλαυση που δεν περιγράφεται!"

*30% λιγότερα σάκχαρα από το Caprice Classic