Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Η ΕΕ να πιέσει την Τουρκία και να δείξει αλληλεγγύη

Στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων συμμετέχει ο Υπ. Μετανάστευσης. Αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ για κοινό κείμενο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.



Tην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή λύση στο μεταναστευτικό τόνισε ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο, σημειώνοντας παράλληλα ότι «το νέο Σύμφωνο πρέπει να είναι πιο επιθετικό στο θέμα της αλληλεγγύης. Η μεταναστευτική πίεση δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για τις χώρες της πρώτης υποδοχής αλλά και για ολόκληρη την Ένωση».

Ειδικότερα, ο κ. Μηταράκης ανέφερε: «H Eυρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεταναστευτική πίεση στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα. Αυτό κάνει τη συζήτηση για το νέο Σύμφωνο πιο επίκαιρη. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι προφανώς ανησυχητική για όλους. Η Ελλάδα προσφέρει σε εθελοντική βάση υποστήριξη σε ανθρώπους που έρχονται από το Αφγανιστάν. Τους προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Πρέπει να βρούμε μία κοινή ευρωπαϊκή λύση. Το νέο Σύμφωνο πρέπει να είναι πιο επιθετικό στο θέμα της αλληλεγγύης. Η μεταναστευτική πίεση δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για τις χώρες της πρώτης υποδοχής αλλά και για ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα βάρη κατανέμονται ισότιμα και δίκαια μεταξύ των κρατών-μελών».

«Δεν πρέπει, όμως, να περάσουμε σε μία φάση αδράνειας περιμένοντας το νέο Σύμφωνο. Θα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πολύ περισσότερα στο ζήτημα της εξωτερικής διάστασης, στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και στην επιστροφή όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία.

Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Κάθε λέμβος που αναχωρεί από τις τουρκικές ακτές αποτελεί παραβίαση της Κοινής Δήλωσης. Κάθε άτομο που θεωρείται ότι δεν πληροί τα κριτήρια για διεθνή προστασία και δεν μπορεί να επιστρέψει (στην Τουρκία) είναι επίσης αποτυχία της Κοινής Δήλωσης», πρόσθεσε ο κ. Μηταράκης.

«Ελπίζουμε να δούμε περισσότερη πρόοδο. Σχετικά με τα σχόλια που έγιναν πρόσφατα από τον Τύπο για υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις, είπα χθες στην επίτροπο Γιόχανσον ότι προφανώς οι ελληνικές Αρχές θα διερευνήσουν τέτοιους ισχυρισμούς. Κάθε υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη και τα αρμόδια όργανα», κατέληξε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τσακαλώτος: Η κυβέρνηση υπογράφει για μια απάνθρωπη Ευρώπη

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει με δήλωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και συντονιστής Οικονομικού Κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευκλείδης Τσακαλώτος

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει: «Διαβάζω ένα κείμενο που συνυπέγραψε μαζί με τις χώρες του Βίζενγκαρντ ο Νότης Μηταράκης και μετά παρακολουθώ τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ylva Johansson. Το κείμενο, που ξεκινάει ζητώντας να αλλάξει η ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να «μας επιτραπεί να «αντιμετωπίσουμε επαρκώς προσπάθειες εργαλειοποίησης της παράνομης μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς», κάνει ακριβώς αυτό. Εργαλειοποιεί για πολιτικούς ακροδεξιούς σκοπούς πρόσφυγες και μετανάστες, ζητώντας να επιτραπεί η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το κείμενο μεταξύ άλλων ζητάει να μπουν τείχη σε όλη την Ευρώπη, και την νομιμοποίηση των pushback. Και αυτό λίγες μέρες μετά την ακόμα μια αποκάλυψη για την ελληνικη και την κροατική κυβέρνηση, αυτή τη φορά δέκα κορυφαίων ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανισμών που φέρνουν στο φως εικόνες από πρακτικές εκτός διεθνούς (αλλά και εσωτερικού) δικαίου και μιλάνε για ένα σκιώδη στρατό με μάσκες που χτυπούνε πρόσφυγες και τους ρίχνουν την θάλασσα. Το πιο τρομακτικό βέβαια είναι ότι σήμερα η Ευρωπαία Επίτροπος Ylva Johansson είπε ότι ενώ «η Κροατική κυβέρνηση παίρνει πολύ σοβαρά το ζήτημα και σκοπεύει να το διερευνήσει αμέσως» καθώς και ότι «ο υπουργός σοκαρίστηκε», «Η συζήτησή μου με τον Έλληνα υπουργό ήταν διαφορετική»

Δηλαδή τι είπε ο κ. Μηταράκης; Μάλιστα, χρειάστηκε να επισημανθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει έρευνα για το ζήτημα και ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τις αξίες μας, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα» και ότι αν όλα τα κράτη δεν δράσουν σύμφωνα με αυτό, αυτό είναι κακό για την φήμη ολόκληρης της Ευρώπης. Μίλησε ακόμη για «ενορχηστρωμένη βία» και αυτή είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι ευθύνες της Ευρώπης για το προσφυγικό είναι παραπάνω από προφανείς. Πραγματικά αγνοούσε αυτά τα γεγονότα μέχρι την δημοσιογραφική αποκάλυψη; Η Frontex που κάποιους μήνες πριν είπε ότι «Δεν τεκμηριώνονται οι κατηγορίες για τα pushbacks» μετά από «εσωτερική ερευνά» είναι άμοιρη ευθυνών; Όμως σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο και να αναλάβει την πιο βρόμικη δουλεία. Παραδέχτηκε ανοιχτά ότι παρανομεί. Τα pushbacks είναι παραβίαση της νομικής υποχρέωσης διάσωσης ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, είναι παραβίαση της υποχρέωσης της χώρας να εξετάσει το αίτημα για άσυλο των ανθρώπων που βρίσκονται στην επικράτεια της. Είναι παραβίαση διεθνών συνθηκών που κρίθηκαν αναγκαίες μετά από την θηριωδία του Β Παγκοσμίου Πολέμου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να παραβιάζονται.

Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως λέγονται ανθρώπινα γιατί είναι για όλους και όλες. Αν τα στερήσεις από έναν άνθρωπο σημαίνει ότι δεν τα αναγνωρίζεις ως τέτοια. Η στάση αυτή της Ελληνικής Κυβέρνησης μας γυρίζει χρόνια πίσω. Μας γυρίζει σε πολύ μαύρες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν λέει τίποτα για την ανθρωπιστική κρίση στις χώρες προελεύσεις ούτε για τις ευθύνες των ευρωπαίων που πίστευαν ότι η σωστή αντιμετώπιση ήταν ο βομβαρδισμός αμάχων και η στήριξη φονταμενταλιστών. Υπογράφει κείμενα που δεν λένε τίποτα για το πως πρέπει η Ευρώπη συνολικά να υποδεχθεί τους πρόσφυγες και το πως κάθε χώρα πρέπει να συμμετέχει αναλογικά. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επιλέξει μια απάνθρωπη πολιτική βίας. Και ως τέτοια ντροπιάζει την χώρα.»

Μηταράκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ αναπολεί το δράμα 2015-19

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, από το Λουξεμβούργο, όπου βρίσκεται για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σημειώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αναπολεί το δράμα 2015-19, το οποίο η Ευρώπη ξεκάθαρα δεν θα επαναλάβει»

Αναλυτικά, ο Νότης Μηταράκης στην δήλωσή του αναφέρει:

«Από το Λουξεμβούργο όπου βρίσκομαι για το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορήθηκα για μία παρέμβαση του πρώην Υπουργού Οικονομικών και νυν Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, για το Μεταναστευτικό. Η Ελλάδα φυλά τα σύνορά της αποτελεσματικά, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακολουθούμε αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα. Η μείωση των ροών σε σύγκριση με το 2019 καταγράφηκε στο 90%, ο αριθμός των διαμενόντων είναι 39.000 από 92.000,οι δομές σε όλη τη χώρα 36 ενώ ήταν 121 και οι επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες έχουν μειωθεί σημαντικά. Τα νησιά “αναπνέουν” ξανά, η ενδοχώρα ξαναζεί σε κανονικούς ρυθμούς, η μεταναστευτική κρίση αποτελεί παρελθόν. Έχουμε πλέον μία διαχειρίσιμη κατάσταση και αυτό είναι ορατό σε όλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναπολεί το δράμα 2015-2019. Το οποίο η Ευρώπη ξεκάθαρα δεν θα επαναλάβει. Στηρίζουμε και θα στηρίξουμε τους ανθρώπους που κινδυνεύουν, αλλά δεν θα επιτρέψουμε στα κυκλώματα λαθροδιακινητών να μας μετατρέψουν ξανά σε πύλη εισόδου. Έχουμε διασώσει και συνεχίζουμε να διασώζουμε χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. H Eυρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεταναστευτική πίεση στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα. Αυτό κάνει την συζήτηση για το νέο Σύμφωνο πιο επίκαιρη. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αλληλεγγύη, που είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής μας, μπορεί να υπάρξει εντός κανονικότητας. Με έλεγχο και κανόνες. Αλληλεγγύη στο χάος, δεν υπάρχει. Γι΄ αυτό και όπως είπα στη Βουλή την Τετάρτη, στις διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, δύο είναι τα ζητούμενα: Αφενός η δραστική μείωση των παράνομων ροών στην Ευρώπη και αφετέρου η έμπρακτη και υποχρεωτική ανακατανομή των προσφύγων σε όλα τα Κράτη-Μέλη. Η Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται και στην κοινή επιστολή δώδεκα υπουργών κρατών- μελών της ΕΕ προς τις Βρυξέλλες, η οποία επισυνάπτεται, είναι στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης και μέσω των Med 5 αλλά και γενικότερα στην προσπάθεια επίτευξης πλειοψηφίας σε προτάσεις που στηρίζουν την χώρα μα».

