Κοινωνία

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Κρατούμενος απέδρασε από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για κρατούμενο των φυλακών Αυλώνα, που κατάφερε να διαφύγει από το νοσοκομείο στη Νίκαια

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές, έπειτα από την απόδραση 21χρονου ημεδαπού κρατουμένου των Φυλακών Αυλώνα, από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας "Ο Άγιος Παντελεήμονας, όπου είχε διακομισθεί για εξετάσεις, την Παρασκευή το πρωί.

Ο νεαρός κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, καθώς και των αστυνομικών οι οποίοι τον συνόδευαν.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, όμως προς το παρόν οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό και σύλληψή του παραμένει άκαρπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ,κατάφερε να αποδράσει από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: Κοριτσάκι λιποθύμησε στο δρόμο

Επίδομα θέρμανσης: τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Χωρίς φιλάθλους το ντέρμπι