ΕΣΠΑ: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε 12288 επιχειρήσεις σε Μακεδονία - Θράκη

Συνεργασία του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα λάβουν Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση, συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, μετά την απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος κι ενώ είχε προηγηθεί συνεργασία του με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων κατέστη εφικτή μετά την απόφαση του κΆδωνι Γεωργιάδη να συσταθεί παράρτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή) και να αναλάβει όλα τα προγράμματα.

Συνεπώς, με τη σημερινή υπογραφή του Χρήστου Μέτιου, ο αριθμός των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των οποίων η ενίσχυση έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια φτάνει τις 21.188 και οι αντίστοιχοι πόροι του ΕΣΠΑ τα 54,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιπλέον 2.000 επιχειρήσεις, από τις συνολικά 3.000 των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε αρχικά, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 1η Νοεμβρίου ώστε αυτή τη φορά να εγκριθεί, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν επίσης δεσμευθεί.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα ωφεληθεί από το Πρόγραμμα μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης της Περιφέρειας ΑΜΘ μπορεί να ανέλθει στις 23.000 και η συνολική χρηματοδότηση στα 60 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Μέτιος κατά την παρουσίαση του προγράμματος, τον Οκτώβριο του 2020.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές από τον ΕΦΕΠΑΕ, έχουν ήδη κατατεθεί 2,6 εκατ. ευρώ σε 1.047 επιχειρήσεις. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των πληρωμών θα έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Με αφορμή τη σημερινή απόφαση, οι κύριοι Άδωνις Γεωργιάδης και Χρήστος Μέτιος δήλωσαν:

Άδωνις Γεωργιάδης:

«Με τη συνεργασία του ΕΦΕΠΑΕ και του Προέδρου του, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα αλλά και του Περιφερειάρχη, κ. Χρήστου Μέτιου λύσαμε ευτυχώς ένα φλέγον πρόβλημα για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τα χρήματά τους με μεγάλη ταχύτητα. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος και ευτυχής που συνέβαλα για να συμβεί αυτό».

Χρήστος Μέτιος:

«Το Πρόγραμμα μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενάντια στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 το οποίο σχεδιάσαμε και παρουσιάσαμε στην κοινωνία της Περιφέρειάς μας, προχωρά.

Βασικός στόχος μας, όπως είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή, είναι να ενισχυθεί το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας. Για αυτό δεσμεύσαμε πόρους που φτάνουν τελικά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τον χειρισμό και τη λύση που έδωσε καθώς και τον ΕΦΕΠΑΕ, έτσι ώστε το Πρόγραμμά μας να υλοποιείται και οι επιχειρήσεις μας να ωφελούνται και να στηρίζονται σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία».

