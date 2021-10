Life

Τζένη Μπαλατσινού: Πρωινή γυμναστική με τον 10 μηνών γιο της!

Η ανάρτηση στο Instagram και το στιγμιότυπο της πρωινής γυμναστικής με τον μικρούλη Παναγιώτη.

Η Τζένη Μπαλατσινού διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της καθώς εδώ και λίγους μήνες, έφερε στη ζωή τον καρπό του έρωτά της με τον αγαπημένο της, Βασίλη Κικίλια.

Η γλυκιά μανούλα, είναι αρκετά ενεργή στα social media και πολύ συχνά μοιράζεται όμορφες στιγμές με τον γιο της και την οικογένειά της.

Έτσι το πρωί της Παρασκευής, έκανε ένα story μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να κάνει την πρωινή της γυμναστική μαζί με τον μόλις 10 μηνών γιo της, Παναγιώτη.

