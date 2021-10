Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: “O κλέφτης ήθελε να σκοτώσει”

Συγχαρητήρια του Τάκη Θεοδωρικάκου στον τραυματία αστυνομικό

«Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να σκοτώσει τον αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ο οποίος τον καταδίωκε στην οδό Μάρνη» αναφέρουν αστυνομικές πηγές για τον οδηγό του κλεμμένου αυτοκινήτου, που τραυματίστηκε από τα πυρά ενστόλου το πρωί της Παρασκευής.

Ο υπήκοος Αλβανίας άρπαξε το αυτοκίνητο από την περιοχή της Βούλας, λίγη ώρα πριν "συναντηθεί" με τους αστυνομικούς. Η ιδιοκτήτρια τού οχήματος, όμως, είχε ξεχάσει μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνό της, στο οποίο έχει εγκαταστήσει εφαρμογή GPS για την ανεύρεσή του, σε περίπτωση απώλειας.

Με αυτά τα δεδομένα ενημέρωσε για την πορεία του αυτοκινήτου την Άμεση Δράση και οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ Αθηνών το εντόπισαν στην οδό Μάρνη.

Ο οδηγός τους αντιλήφθηκε, σταμάτησε απότομα και κινήθηκε με την όπισθεν χτυπώντας μία μοτοσικλέτα. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν πεζοί, ο οδηγός έπεσε επάνω σε έναν από αυτούς, ο οποίος γαντζώθηκε από το καπό και έκανε χρήση του όπλου του, προκειμένου να ακινητοποιήσει το όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία βολίδα καρφώθηκε στο λάστιχο τού αυτοκινήτου και η δεύτερη στο μηρό του οδηγού.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν στο bloko.gr ότι ο οδηγός είναι σεσημασμένος για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ του έχει επιβληθεί ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε το 401 ΣΝ και συνεχάρη τον 28χρονο αστυνομικό, ο οποίος «έχει τραυματιστεί ελαφρά», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τάκης Θεοδωρικάκος:

«Επισκέφτηκα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο τον 28χρονο αστυνομικό, που τραυματίστηκε νωρίτερα στη συμπλοκή με αλλοδαπό που χρησιμοποιώντας κλεμμένο αυτοκίνητο επιχείρησε να τον σκοτώσει. Έχει τραυματιστεί αλλά ευτυχώς ελαφρά. Του ευχήθηκα περαστικά και του έδωσα συγχαρητήρια, γιατί έδρασε με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους τρεις συναδέλφους του, της Ομάδας ΔΙΑΣ που ήταν μαζί του».

