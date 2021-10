Κοινωνία

Νέος δακτύλιος στην Αθήνα από 25 Οκτωβρίου

Ποιες αλλαγές φέρνει στην Αθήνα ο "καθαρός δακτύλιος"

Βάζει τέλος στις χιλιάδες εξαιρέσεις και κλείνει όλα τα "παραθυράκια" ο "καθαρός δακτύλιος" στην Αθήνα, που ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, μιλώντας στον Real FM, ο "καθαρός δακτύλιος" θα βασίζεται, σε πρώτη φάση, στη λογική των μονών-ζυγών, αλλά με μία θεμελιώδη διαφορά. «Μέχρι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία εξαιρούνται από το δακτύλιο. Αυτό θα λήξει. Ο μόνος τύπος αυτοκινήτων που θα εξαιρούνται θα είναι τα ηλεκτρικά, για αυτό θα το ονομάσουμε καθαρός δακτύλιος», δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

Το συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα "Ανάσα για την Αθήνα", το οποίο και περιλαμβάνει τρία στάδια λήψης μέτρων: άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ανέφερε επίσης, ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιεί ήδη μελέτη για να επαναπροσδιοριστούν τα γεωγραφικά όρια του Δακτυλίου, καθώς χρειάζεται αναπροσαρμογή ο σχεδιασμός του και ενδεχομένως να "ανοίξει" ο κύκλος του.

Αλλάζει το ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων

Η δεύτερη άμεση κίνηση που σχεδιάζεται, είναι η αναπροσαρμογή του ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο της συμφόρησης στην πρωτεύουσα. Τόνισε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι σε πλήρη συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ελληνική Αστυνομία, διότι, όπως υπογράμμισε, το μέτρο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί κιόλας.

«Αυτή τη στιγμή το ζήτημα που υπάρχει με την τροφοδοσία δημιουργεί πραγματικό έμφραγμα στο κέντρο της Αθήνας. 'Αποψή μας είναι ότι πρέπει να αναπροσαρμοστεί το ωράριο και να ξέρει ο καθένας πότε πρέπει να κάνει τροφοδοσία και πώς πρέπει να κάνει την τροφοδοσία», εξήγησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Το τρίτο μακροπρόθεσμο και πολύ σημαντικό μέτρο του σχεδίου "Ανάσα για την Αθήνα", που ανακοίνωσε ο κ. Καραμανλής, αφορά στην αποδοχή μίας πρότασης του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων: Θα δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Παρατηρητήριο Μεταφορών στην Αττική, ένας θεσμοθετημένος ενιαίος φορέας, καθώς στο ζήτημα του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα εμπλέκονται δήμοι, η περιφέρεια και δύο υπουργεία. «Επομένως νομίζω ότι ένας θεσμοθετημένος ενιαίος φορέας θα μας λύσει μακροπρόθεσμα αρκετά προβλήματα», εκτίμησε ο κ. Καραμανλής.

Όσον αφορά εξάλλου στον "Μεγάλο Περίπατο", καταρχάς σημείωσε ότι είναι σωστή η γενικότερη κατεύθυνση, καθώς σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης ο στόχος των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι να βγουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο, αλλά επισήμανε ότι για αυτό είναι σπουδαίο να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο Παρατηρητήριο, ώστε να μην κάνει ο κάθε φορέας κάτι μόνος του, χωρίς να είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τους άλλους φορείς.

Ο κ. Καραμανλής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «εκεί που υπάρχουν δυσλειτουργίες, ο δήμος και ο δήμαρχος θα σκύψουν πάνω από το ζήτημα και θα κάνουν διορθώσεις».

