Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test το Σάββατο σε 54 σημεία της χώρας

Αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Σε 54 σημεία ανά την επικράτεια μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν δωρεάν rapid test για κορονοϊό το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Αναλυτικά τα 54 σημεία:

Αττική, Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας, 09:00-15:00 Θεσσαλονίκη, Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 09:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, 09:00 Άρτα, Δημαρχείο Αγνάντων, 09:00-13:00 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 08:30-20:30 Βοιωτία, Παλαιό Δημαρχείο Λειβαδιάς, 09:00 Βοιωτία, ΚΥ Θήβας, 09:00 Δράμα, Πλατεία Ελευθερίας, Κέντρο Ενημέρωσης, 08:00-14:00 Έβρος, Φουαγιέ, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 08:00-16:00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμάνι Αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00-14:00 Ηράκλειο, Άνω Πούλια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 10:30 Ηράκλειο, Λευκοχώρι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου,09:30 Ηράκλειο, Καλό Χωριό, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου,12:30 Ηράκλειο, Γάσι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Ηράκλειο, Παρτίρα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:30 Ηράκλειο, Γαρίπα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30 Ηράκλειο, Δραπέτι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 10:30 Ηράκλειο, Κάτω Πούλια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:30 Ηράκλειο, Μουσούτα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Ηράκλειο, Βιτσίλια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 13:30 Ηράκλειο, Μελεσσες, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:00 Ηράκλειο, Καταλαγάρι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 10:30 Ηράκλειο, Ζίντα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:30 Ηράκλειο, ΜΧΑ, Μεσόγειος, 10:00 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι, (Εκθεσιακό Κέντρο), 11:30 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (Συντονιστικό Κέντρο) 08:30 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (Κλειστό Γήπεδο), 08:00 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (Εκθεσιακό Κέντρο), 10:00 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι ΜΧΑ Μεσόγειος, 16:00 Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», 09:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Πλατεία Πύρρου, 09:00 - 17:00 Καβάλα, Νομαρχία Καβάλας, 09:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, 09:00-17:00 Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώστα 2, πρώην ΙΚΑ, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Πλατεία Σαρόκου , 09:00-17:00 Κεφαλληνία, Πλατεία Βαλλιάνου, 08:00 Κοζάνη, ΚΥ Κοζάνης, 8.30-15.30 Λάρισα, Μπροστινός Χώρος Δημαρχείου, 08:00-16:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο, Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 89 Λακωνία, 08:00-16:00 Μαγνησία, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Ιωλκού & Αναλήψεως, Βόλος, 08:00-16:00 Μεσσηνία, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:30 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, Ανδρέα Δημητρίου 1, 10:00 Πέλλα, Δημαρχείο, Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης, 08:00-16:00 Πιερία, Drive through Ανδρομάχη (Κατερίνη) 08:00 - 14:30 Ρέθυμνο, Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, 09:00 Ροδόπη, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου & Συμεωνίδη γωνία, Κομοτηνή, 09:00-14:00 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-12:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 08:00-13:00 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking, Γαλανέικα Λαμίας, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-13:00 Φθιώτιδα, Δ.Ε Αταλάντης, Δημοτικό Κατάστημα, 10:00-13:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 08:00 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 09:00

