Σεισμός στην Κρήτη: “Τρέμει” η γη στο Αρκαλοχώρι

Δυο νέες δονήσεις αναστάτωσαν τους κατοίκους στο Αρκαλοχώρι

Σε "ρυθμούς".. Εγκέλαδου παραμένει η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου

Το απόγευμα της Παρασκευής οι κάτοικοι αναστατώθηκαν ξανά, με δυο σεισμικές δονήσεις άνω των 3 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα, σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:27. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 6 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου, με εστιακό βάθος στα 12,8 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε στις 17:16 σημειώθηκε νέα δόνηση ισχύος 3,2 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου και με εστιακό βάθος στα 9,2 χιλιόμετρα.

