Υγεία - Περιβάλλον

ΑΠΘ - Κορονοϊός: Συσκευές καθαρισμού αέρα, αντισηπτικά και θερμομέτρηση στους φοιτητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενισχυμένα μέτρα προστασίας εν όψει της επιστροφής των φοιτητών την Δευτέρα.

Συσκευές καθαρισμού αέρα έχουν εγκατασταθεί στα αμφιθέατρα του ΑΠΘ ενόψει της επιστροφής των φοιτητών, την ερχόμενη Δευτέρα. Συγκεκριμένα η διοίκηση του Ιδρύματος προχώρησε στην προμήθεια συνολικά 150 συσκευών καθαρισμού, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε 85 αίθουσες χωρίς δυνατότητα φυσικού εξαερισμού, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για την προμήθεια και ακόμη περισσότερων συσκευών, ώστε να διασφαλιστεί πως η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία του πανεπιστημίου θα διεξάγεται απρόσκοπτα υπό όρους υγειονομικής ασφάλειας.

Παράλληλα, σε κεντρικά σημεία κοινόχρηστων χώρων του ΑΠΘ, έχουν τοποθετηθεί 150 επιτοίχιες συσκευές αυτόματης παροχής αντισηπτικού υγρού χεριών και ταυτόχρονης θερμομέτρησης του χρήστη, ενώ έχουν επισκευαστεί και συντηρηθεί τα παράθυρα στις αίθουσες διδασκαλίας.

«Με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία, και με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού μας, προχωρήσαμε σε σειρά ενεργειών για να θωρακίσουμε την επάνοδο στη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία του πανεπιστήμιου μας. Είμαστε υπερήφανοι να είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο που στην πράξη αποδεικνύει πως η ασφαλής επιστροφή των φοιτητών μας αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Παράλληλα, όπως διευκρίνισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, έχει παραληφθεί υγειονομικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει αντισηπτικά υγρά, υλικά απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού, υλικά απαραίτητα για την εκπαιδευτική λειτουργία σε εργαστήρια (γάντια μιας χρήσης, αντισηπτικά μαντηλάκια χεριών και επιφανειών, απολυμαντικά σπρέι επιφανειών – εξοπλισμού, πανάκια καθαρισμού φακών), μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων αξίας 190.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ. Το υγειονομικό υλικό έχει διανεμηθεί στα Τμήματα ενώ αναμένεται νέα παραλαβή με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το σχέδιο του ΑΠΘ για την ομαλή επιστροφή στη διά ζώσης λειτουργία προβλέπει επιπλέον τη συχνότερη καθαριότητα χώρων υγιεινής, κοινόχρηστων χώρων, και χώρων διδασκαλίας με την υπάρχουσα εργολαβία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, αλλά και επιπρόσθετη σύμβαση για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών απολύμανσης κτηρίων.

Για τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς της COVID-19, για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, με έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 124 υγειονομικοί ελεγκτές θα βρίσκονται από τη Δευτέρα σε 62 σημεία ελέγχου στα κτήρια του Α.Π.Θ. και για δυο εξάωρες βάρδιες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση