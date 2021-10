Τοπικά Νέα

Φθιώτιδα: Νεκρός σε τροχαίο 22χρονος (εικόνες)

Η μοιραία στροφή που στοίχισε τη ζωή στο νεαρό οδηγό…

Ένας νέος άνθρωπος 22 ετών, έχασε τη ζωή του στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της αερογέφυρας κοντά στο Καινούριο, όταν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, χτυπώντας και στις προστατευτικές μπάρες.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη μία μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, με τον οδηγό που καταγόταν από περιοχή της Αχαΐας να κινείται στον παράδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο 182ο χλμ έχασε τον έλεγχο του και αφού ανατράπηκε βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Ο άτυχος νέος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το αυτοκίνητο και στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η συγκεκριμένη στροφή, όπως λένε οδηγοί που χρησιμοποιούν τον παράδρομο, είναι πολύ επικίνδυνη και έχουν γίνει πολλά τροχαία. Ειδικά σε βροχερές μέρες γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Προανάκριση για τα αίτια που του τραγικού δυστυχήματος, διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων.



Πηγή: LamiaReport.gr

