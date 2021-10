Κόσμος

Τζορτζ Τσούνης: Η επιλογή Μπάιντεν για Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο ομογενής που αναμένεται να πάρει τη θέση του Τζέφρι Πάιατ στην Αθήνα.

Του Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ

Toν ομογενή επιχειρηματία Τζορτζ Τσούνη αναμένται να προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ως τον επόμενο Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στη θέση του Τζέφρι Πάιατ.

Ο 54χρονος ομογενής, γεννημένος στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, είχε σαν πρώτη του γλώσσα τα ελληνικά μέχρι να πάει νηπιαγωγείο. Σπούδασε νομικά και ασχολήθηκε με μεγάλη επιτυχία με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι πολύ γνωστός στην ομογένεια για την συνεισφορά του στο Πατριαρχείο και τη δράση του στα εθνικά θέματα, ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC).

Οι γονείς του, Τζέιμς και Ελένη, κατάγονται από το χωριό Πλάτανος της Ναυπάκτου. Είναι στενός φίλος του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, καθώς έχει χρηματοδοτήσει τον ίδιο και τους Δημοκρατικούς στις προεκλογικές τους καμπάνιες.

Η υποψηφιότητα του θεωρείται προσωπική επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ , ο οποίος τον έχει χαρακτηρίσει σε σχετική βράβευση του ως «την προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου» και έχει πει ότι η ιστορία του «αποτελεί μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας».

O Τζορτζ Τσούνης έχει μια δεύτερη ευκαιρία να αποδείξει ότι αξίζει να υπηρετήσει ως Πρεσβευτής, μετά την αποτυχημένη υποψηφιότητά του υπό τον Πρόεδρο Ομπάμα το 2013, όταν και ορίστηκε Πρέσβης στην Νορβηγία, αλλά εγκατέλειψε τα σχέδια του καθώς είχε μια “δύσκολη” ακρόαση στη Γερουσία.

Η υποψηφιότητα, που αναμένεται να ανακοινωθεί το απόγευμα της Παρασκευής, λίγα 24ωρα πριν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, αφιχθεί στην Ουάσινγκτον για να υπογράψει την ανανεωμένη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας (ΜDCA) στις 14 Οκτωβρίου, που θα ενισχύσει την παρουσία του αμερικανικού στρατού στην Ελλάδα.

Η έγκριση του διορισμού του Τζορτζ Τσούνη αναμένεται να γίνει από την Γερουσία μέσα στον Νοέμβριο και αν εγκριθεί, ο ομογενής επιχειρηματίας θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τις αρχές του 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος δακτύλιος στην Αθήνα από 25 Οκτωβρίου

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 2324 νέα κρούσματα

Ανδόρα – Αγγλία: Φωτιά στο γήπεδο “Estadi Nacional” (εικόνες)