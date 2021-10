Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παιδικά πάρτι: Σύσταση για μέχρι 9 παιδιά (βίντεο)

Τον κώδωνα του κινδύνου συνεχίζουν να κρούουν οι επιστήμονες, ενώ προς το παρόν η Πολιτεία αρκείται μόνο σε συστάσεις.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Η επίκληση στην κοινή λογική δεν είναι αρκετή κι αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από τις αντιεμβολιαστικές φωνές που επιμένουν και κρατούν χαμηλά το ρυθμό των εμβολιασμών. Σε ό,τι αφορά τα παιδικά πάρτι, όμως, η επίσημη Πολιτεία αρκείται σε συστάσεις παρότι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει το πρόβλημα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως τα παιδικά πάρτι είναι άκρως επικίνδυνα για τη διασπορά του ιού. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, επισημαίνει πως είναι καλό τα παιδιά «όταν μαζεύονται μεταξύ τους στα σπίτια, να κρατάμε τον αριθμό σε μονοψήφια νούμερα». Αλλά και η παιδίατρος - μέλος της επιτροπής, Βάνα Παπαευαγγέλου, έχει τονίσει πως εάν κάποιος σχεδιάζει παιδικό πάρτι σε κλειστό χώρο, «θα πρέπει να σκεφτεί τη “φούσκα”».

Φαίνεται ότι επικρατεί ατολμία. Είναι απορίας άξιον γιατί ο Υπoυργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, δεν βάζει “φρένο” στα παιδικά πάρτι, έστω μέχρι να ομαλοποιηθεί η επιδημιολογική εικόνα και μάλιστα την ώρα που η μισή χώρα είναι στο “κόκκινο”.

Η αγωνία γονέων και κηδεμόνων έχει αποτυπωθεί στα ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, αφού με την κοινή λογική που επικαλείται το Υπουργείο, όλοι γνωρίζουν ότι στα παιδικά πάρτι η διασπορά του ιού είναι ανεξέλεγκτη και όλοι αναρωτιούνται ποιος παίρνει την ευθύνη εάν ένα παιδάκι αρρωστήσει σοβαρά.

«Στα πάρτι των παιδιών γίνεται και το πάρτι της ίωσης του κορονοϊού. Τα παιδάκια, τα οποία είναι ανεμβολίαστα… το ένα κολλάει και διασπείρει τον ιό στο άλλο και από εκεί ο ιός πηγαίνει στα σπίτια όπου υπάρχουν γονείς και κάποιοι ηλικιωμένοι», επισημαίνει ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης.

Τα ερωτήματα των γονέων εύλογα. Με ευχολόγια δεν λύνεται το πρόβλημα, λένε. Μόνο η απαγόρευση των πάρτι είναι η λύση. «Είμαι κι εγώ μητέρα, οπότε καταλαβαίνω και ανησυχώ. Τώρα μάλιστα πάω σε ένα πάρτι τη μικρή μου και σκέφτομαι τι θα κάνω, αν είναι ανοιχτός ο χώρος θα το ελέγξω, αν θα φοράνε μάσκα όλα τα παιδάκια», σημειώνει μία μητέρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα κρούσματα στα παιδιά από 4 έως 18 ετών αποτελούν το 28% του συνόλου των νέων μολύνσεων. Τονίζεται δε, ότι το σχολικό περιβάλλον είναι ασφαλές, άρα εύλογα συμπεραίνει κανείς ότι η μετάδοση γίνεται εκτός σχολείου, σε συγκεντρώσεις όπως τα πάρτι.

Και σε όλα αυτά - λένε οι επιστήμονες - πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι για τα παιδιά δεν έχει δοθεί το “πράσινο φως” για τον εμβολιασμό τους, άρα πρόκειται για το μόνο ανεμβολίαστο μέρος της κοινωνίας, το πιο ευαίσθητο και συνάμα το πιο επικίνδυνο, τόσο στο κολλήσει όσο και στο να μεταδώσει.

«Tα παιδικά πάρτι πραγματικά είναι εστίες υπερμετάδοσης, καθώς τα παιδάκια διασκεδάζουν σε αυτά χωρίς να φορούν μάσκα, τρέχουν, μιλάνε και φωνάζουν δυνατά και βέβαια συναντιόνται από διαφορετικούς χώρους προέλευσης», εξηγεί η παιδίατρος Άννα Παρδάλη.

Μόνο την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, σχεδόν 1 στα 3 παιδιά διαγνώστηκε λόγω συμπτωμάτων. Ενώ σήμερα το 84% των νέων κρουσμάτων στα παιδιά Δημοτικού και το 75% των εφήβων (12-18 ετών) διαγνώστηκαν λόγω του γνωστού self-test που είναι απαραίτητο για το σχολείο.

Βαδίζοντας στην πιο κρύα εποχή του χρόνου, την εποχή που οι ιώσεις και βέβαια ο κορονοϊός μεταδίδονται με ταχύτατους ρυθμούς, γονείς και κηδεμόνες ζητούν καθαρά από την Πολιτεία να προχωρήσει πέρα από τις συστάσεις και να βάλει οριστικό “φρένο” στα παιδικά πάρτι.

