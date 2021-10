Πολιτική

Τουρκία: Tο Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο

H πρώτη αντίδραση της Άγκυρας μετά την αμυντική συμφωνία της Ελλάδας - Γαλλίας

Με νέα NAVTEX που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08.10.2021) από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι το σεισμογραφικό σκάφος “Oruc Reis” αρχίζει ξανά τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Oruc Reis, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», θα κάνουν έρευνες έως και τις 16 Δεκεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Αττάλειας και της Κύπρου.

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας, μετά την αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία, συνεχίζοντας τις προκλήσεις.

