Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Η απεργία της ΑΔΕΔΥ κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική

«Συνεχίζουμε για ένα καλύτερο σχολείο, αυτό που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας», σχολίασε η Υπουργός Παιδείας.

Παράνομη έκρινε το Πρωτοδικείο την απεργία - αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Εκτός από τον παράνομο χαρακτήρα της απεργίας, που είχε διαπιστωθεί και με την προηγούμενη δικαστική απόφαση σχετικά με απεργία της ΔΟΕ/ΟΛΜΕ, αυτή τη φορά η απεργία κρίθηκε επιπλέον και καταχρηστική και άμεσα εκτελεστή η απόφαση. Επιπλέον η απόφαση προβλέπει και χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε: «Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το Δικαστήριο η απεργία της ΑΔΕΔΥ, μέσω της οποίας συνδικαλιστικές οργανώσεις της εκπαίδευσης καλούσαν σε συνέχιση της απεργίας από κάθε αξιολόγηση. Συνεχίζουμε για ένα καλύτερο σχολείο, αυτό που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας.»

Νωρίτερα, η Υπουργός Παιδείας κατέθεσε αγωγή, η οποία λόγω κατεπείγοντος εκδικάστηκε σήμερα, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απεργία-αποχή κατά της αξιολόγησης. Κατήγγειλε ότι πρόκειται για μεθόδευση, καθώς «η εν λόγω απεργία-αποχή γίνεται για τους ίδιους ακριβώς λόγους και με τα ίδια ακριβώς αιτήματα που προέβαλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών στη δική τους απεργία-αποχή που κρίθηκε παράνομη μόλις πριν 6 ημέρες».

«Το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, αρκεί η κινητοποίηση να είναι νόμιμη και να μην επιχειρεί ακύρωση νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων», υπογραμμίζει το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του.

ΚΚΕ: Ο εκπαιδευτικός κόσμος θα απαντήσει στην Κυβέρνηση

Σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ αναφέρει:

«Όσες φορές και να κριθεί η απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών ως παράνομη και καταχρηστική, το δίκιο είναι με το μέρος αυτών που αγωνίζονται για να μπορούν τα παιδιά του λαού να μορφώνονται ολόπλευρα, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις, σε ένα σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν.

Το δίκιο είναι με το μέρος αυτών που εναντιώνονται στη μόρφωση που πωλείται σαν εμπόρευμα. Τη δύναμη αυτού του δίκιου φοβάται η κυβέρνηση και το Υπουργείο “Παιδείας” και κατρακυλά στον αυταρχισμό και στην επίδειξη πυγμής».

«Ο εκπαιδευτικός κόσμος θα απαντήσει στην κυβέρνηση. Τη Δευτέρα 11 Οκτώβρη όλος ο λαός στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, την απεργία τους και τα συλλαλητήριά τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

