Νέο Ηράκλειο - Επίθεση ΚΕΕΡΦΑ: Εισαγγελική έρευνα για εγκληματική οργάνωση

Εντολή από την προϊσταμένη της εισαγγελίας Εφετών της Αθήνας, Μαρία Γκανέ.

Εντολή για την διερεύνηση ενδεχόμενης δράσης εγκληματικής οργάνωσης με αφορμή την βίαιη επίθεση ομάδας ακροδεξιών σε βάρος μελών της ΚΕΕΡΦΑ, πριν λίγες ημέρες στο Νέο Ηράκλειο, έδωσε η προϊσταμένη της εισαγγελίας Εφετών της Αθήνας, Μαρία Γκανέ.

Η κ. Γκανέ με παραγγελία της προς την εισαγγελία Πρωτοδικών, ζητά να διερευνηθεί η επίθεση, από την οποία τραυματίστηκαν τέσσερα μέλη της αντιφασιστικής οργάνωσης, με αντικείμενο το ενδεχόμενο δράσης εγκληματικής οργάνωσης.

Η παρέμβαση την εισαγγελίας Εφετών, ουσιαστικά εφαρμόζει την πρόσφατη παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Πλιώτα, που με αφορμή τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ζήτησε από τους προϊσταμένους των εισαγγελιών Εφετών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, να διερευνηθούν και άλλα αδικήματα, πέραν εκείνων που βαρύνουν συλληφθέντες στα επίμαχα επεισόδια, που ενδεχομένως προκύπτουν από την βίαιη δράση ακροδεξιών ομάδων. Ο κ. Πλιώτας ζήτησε από τους εισαγγελείς, να ελέγξουν αν τα συγκεκριμένα περιστατικά καταδεικνύουν συμπεριφορές που έχουν ποινική απαξία βαρύτερη, ζητώντας να δοθεί έμφαση στο κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι για την επίθεση στο Νέο Ηράκλειο καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο σε φυλάκιση 36 μηνών με αναστολή, ένας από τους επιτιθέμενος που καταγγελεται ως αρχηγός της ομάδας των περίπου 15 ατόμων που επιτέθηκαν στα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ.

